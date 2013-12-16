راه 330 روستا در آذربایجان شرقی همچنان مسدود است/ وجود کولاک در برخی گردنه ها

اروجعلی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : در چندین گردنه از جمله شیبلی بستان آباد، سامبوران، گویجه بل، پیام و الخلج همچنان کولاک بسیار زیادی وجود دارد به همین دلیل تردد در این جاده ها باید با احتیاط زیادی انجام شود.

وی ادامه داد : تاکنون چندین بار نسبت به بازگشایی راه های روستایی اقدام کرده ایم اما هر بار پس از بازگشایی، برف و کولاک بالا دوباره راه ها را مسدود کرده است.

علیزاده با اشاره به مسدود ماندن راه 330 روستا گفت : راهداران همچنان به صورت شبانه روزی در حال تلاش برای رفع مشکل هستند.

وی ادامه داد : در شرایط کنونی از تمامی روستاییان خواهشمندیم از منازل خود خارج نشوند زیرا احتمال در راه ماندن و دیگر خطرات وجود دارد.