اقتضائات اردوهای دانشجویی رعایت می شود/ لزوم صیانت از اردوهای جمعی

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اردوهای دانشجویی، گفت: یکی از فعالیت های بسیار مفید را برای رشد و توسعه فرهنگی سفر و اردوهای جمعی می دانم.

وی ادامه داد: البته اردوهای جمعی حساسیت خاص خود را دارد و به همان میزان که ارزشمند و مفید است نیاز به صیانت و مراقبت دارد.

معاون فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه لازم است ضوابطی که در این حوزه وجود دارد، رعایت شود؛ ادامه داد: قشر دانشجوی ما یکی از اخلاقی ترین اقشار جامعه است و فضای دانشگاهی یکی از پاک ترین فضاهای جامعه از نظر اخلاقی، دینی و اجتماعی به شمار می آیند؛ در عین حال هیچ گاه نباید اصرار داشته باشیم سفرهای دانشجویی به شکل مختلط باشد.

هاشمی خاطرنشان کرد: سفرهای علمی با حضور استادان و سفرهای دانشجویی با محوریت دانشجویان نیز اقتضائاتی دارد و لازم است این اقتضائات در اردوهای دانشجویی در نظر گرفته شود.