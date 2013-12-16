اتحاديه تعاوني هاي منابع طبيعي كشور تشكيل مي شود

مجيد لقمان پور در حاشيه برگزاري كارگاه توانمندسازي تعاوني هاي منابع طبيعي خراسان شمالي در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به منظور هماهنگي بين تعاوني هاي موجود در بخش هاي مرتع، آبخيزداري، مديريت منابع جنگلي، بيابان و ... در سطح كشور، اتحاديه تعاوني هاي منابع طبيعي و آبخيزاداري ابتدا به صورت استاني و سپس در سطح ملي ايجاد مي شود.

به گفته وي دبيرخانه هماهنگي ايجاد اين اتحاديه ملي هفته گذشته در كرج داير شده است، لقمان پور اضافه كرد: اين اتحاديه در سطح استان ها با عضويت تعاوني هاي موجود در بخش منابع طبيعي تشكيل مي شود و سپس با تجميع اتحاديه هاي استاني، اتحاديه ملي تعاوني هاي منابع طبيعي و آبخيزداري كشور تشكيل خواهد شد.

اين مسئول با بيان اين كه ضرورت وجود تشكل ها در كشور امري انكارناپذير بوده و اتحاديه ملي منابع طبيعي نيز در همين راستا تشكيل مي شود، اظهار كرد: تعاوني هاي عضو اين اتحاديه در بخش هاي مختلف توليدي و خدماتي منابع طبيعي فعاليت مي كنند.

لقمان پور گفت: اتحاديه ملي تعاوني هاي منابع طبيعي و آبخيزداري كشور انجام فعاليت هايي چون وصول مطالبات تعاوني هاي منابع طبيعي از بخش هاي مختلف دولت و ساير ارگان ها، ارائه خدمات حمايتي و يارانه اي به اعضاي تعاوني ها، حمايت هاي قانوني در ارتباط با تعاوني هاي منابع طبيعي، زمينه سازي براي افزايش مشاركت و فعاليت هاي مردمي در حوزه منابع طبعيي و ... را در دستور كار خود دارد.

وي افزود: اكنون برگزاري كارگاه هاي توانمندسازي تعاوني هاي منابع طبيعي به منظور راه اندازي اتحاديه تعاوني هاي منابع طبيعي و آبخيزداري در استان هاي مختلف كشور آغاز شده و پيش بيني مي شود تا دو ماه آينده اين اتحاديه در تمامي استان ها تشكيل شود.

به گفته لقمان پور تاكنون اين اتحاديه در سه استان گلستان، خوزستان و كرمانشاه راه اندازي شده و خراسان شمالي نيز به عنوان چهارمين استان اقدام به تشكيل اين اتحاديه كرده است.

وي اظهار اميدواري كرد كه با تشكيل اتحاديه هاي منابع طبيعي و آبخيزداري در استان هاي كشور تا دو ماه آينده، اتحاديه ملي تعاوني هاي منابع طبيعي ايران تا پايان امسال راه اندازي شود.

تعاوني هاي منابع طبيعي كشور 52 هزار عضو دارند

معاون دفتر ترويج و مشاركت‌هاي مردمي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در ادامه با بيان اين كه در حال حاضر هزار و 39 تعاوني فعال منابع طبيعي در استان هاي مختلف وجود دارد، اظهار كرد: اين تعداد تعاوني بيش از 52 هزار نفر عضو دارند.

لقمان پور با اشاره به اين كه تعاوني هاي مذكور در بخش هاي توليدي، خدماتي و بهره برداري عرصه هاي منابع طبيعي فعاليت مي كنند، اضافه كرد: اكنون بيش از پنج ميليون هكتار از عرصه هاي طبيعي كشور اعم از جنگل، مرتع، بيابان و ... در اختيار اين تعاوني ها قرار دارد.

وي اظهار كرد: در برنامه هاي توسعه و قانون ارزش بهره وری و نيز افق 1404 اهميت ويژه اي به تقويت تعاوني ها و تشكل ها در كشور شده و به همين دليل نيز سازمان جنگلها، آبخیزداری و منابع طبیعی کشور، تقويت تعاوني هاي منابع طبيعي را به طور ويژه پيگيري مي كند.

به گفته معاون دفتر ترويج و مشاركت‌هاي مردمي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور اکنون در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شش انجمن، یک جامعه جنگلبانی، سه انجمن علمی و سه اتحادیه تعاوني هاي منابع طبيعي و آبخيزداري استانی فعال است.

مجيد لقمان پور افزود: با اين وجود پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري با تشكيل اتحاديه هاي استاني و ملي تعاوني هاي منابع طبيعي و آبخيزداري، اين بخش جهش چشمگيري داشته باشد.