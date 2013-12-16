متین به سختی از سد آلومینیوم المهدی گذشت/ رقابت در صدر جدول حساس شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم رقابتهای لیگ برتر والیبال شب گذشته در شهرهای مختلف کشور برگزار شد که در یکی از مهمترین دیدارها تیم صدرنشین متین در حضور هزاران نفر از تماشاگران ورامینی، به سختی از سد تیم جوان آلومینیوم المهدی گذشت و در صدر جدول باقی ماند.



تیم متین ورامین که رقابت های لیگ برتر امسال را با هدف قهرمانی آغاز کرده بود، در هفته های ابتدایی همه حریفان را با نتیجه 3 بر 0 شکست می داد و بسیاری از کارشناسان و علاقه مندان به ورزش، این تیم را قهرمان زودهنگام رقابت ها می دانستند.



اما در چند هفته اخیر دو باخت مقابل میزان مشهد و کاله آمل و نتیجه شکننده در این هفته، باعث شد تا دیگر تیم های مدعی نظیر باریچ اسانس کاشان، با کم کردن اختلاف امتیازی خود، به نزدیک ترین فاصله با صدر جدول برسند و یک لغزش کوچک دیگر از تیم متین کافی است تا تمامی معادلات کارشناسان و دوستداران ورزش تغییر کند.



برخی معتقدند که مصدومیت محمد موسوی عراقی بهترین بازیکن تیم متین ورامین، بر عملکرد این تیم تأثیر مستقیم گذاشته است و تماشاگران پرشور ورامینی لحظه شماری می کنند تا این بازیکن ملی پوش با رفع مصدومیت به صورت ثابت در بازی های این تیم شرکت کند.

متین ورامین که در هفته هشتم رقابت ها در مشهد مقابل میزان این شهر با نتیجه 3 بر 2 شکست را پذیرا شده بود، در این بازی به چیزی جز برد 3 بر 0 فکر نمی کرد تا فاصله امتیازی خود را با دیگر مدعیان افزایش دهد.



در این بازی نیز ورزشگاه شهید گلعباسی شهرستان ورامین مملو از تماشاگران پرشور ورامینی بود که از ساعت ها قبل در سرمای شدید ورامین، به ورزشگاه آمده بودند تا شاهد برد دیگری توسط شاگردان دنیله بانیولی باشند.



این بازی نبرد تاکتیکی بانیولی سرمربی کهنه کار و باتجربه متین ورامین با ناصر شهنازی دستیار خولیو ولاسکو در تیم ملی والیبال ایران هم بود که بر حساسیت بازی افزود.



تیم متین ورامین با ترکیب علی اصغر رزمفر، احسن اله شیرکوند، سعید معروف، محسن عندلیب، مجتبی میرزاجانپور و نیکولای نیکولوف و آلومینیوم المهدی با مسعود رمضانی، حسین حسن پور، رضا صفایی، ایوان برونجکف، یاشار شاهینی، ادریس دانشفر و فرهاد سال افزرون ترکیب بازی را آغاز کرد.

آنچه در این بازی جالب توجه بود حضور فرهاد سال افزون، بازیکن فصل گذشته تیم متین ورامین در تیم مقابل یعنی آلومینیوم المهدی بود که چندین بار توسط تماشاگران ورامینی مورد تشویق قرار گرفت.



متین بازی را بسیار طوفانی آغاز کرد و جو سالن نیز به کمک یاران بانیولی آمد و این تیم توانست ست اول رقابت را با نتیجه 25 بر 23 پیروز شود.



متین ورامین در ست دوم رقابت نیز ابتکار بازی را در دست گرفت و با ایجاد اختلاف امتیازی مناسب، این ست را نیز با نتیجه 25 بر 17 به سود خود تمام کرد.



در حالی که همه تماشاگران منتظر ثبت برد 3 بر 0 دیگری برای متین بودند، ناصر شهنازی با تغییر تاکتیک و تعویض بازیکنان روند بازی را عوض کرد و توانست ست های سوم و چهارم را با نتایج 25 بر 17 و 25 بر 18 به سود خود تمام کرده و بهت و حیرت را در سالن شهید گلعباسی ورامین حکمفرما کند.



بانیولی که بازی برد را از دست رفته می دید، با تغییر تاکتیک و استفاده از بازیکنان باتجربه سعی کرد تا روند بازی را به سود متین عوض کند که این تاکتیک نتیجه داد و تیم متین ورامین ست پنجم را با نتیجه 15 بر 11 به سود خود تمام کرد.

رضا صفایی از تیم المهدی بیشترین امتیازات این تیم را به دست آورد و در تیم متین نیز نیکولای نیکولوف بازیکن خارجی امروز بهتر از دیگر بازیکنان این تیم بازی کرد.



حمید راهجردیان و نادر انصاری داوران اول و دوم بازی متین و آلومینیوم المهدی بودند و اسماعیل صباغ نیز نظارت بر این دیدار را بر عهده داشت.



در پایان هفته نهم رقابت های لیگ برتر والیبال تیم متین ورامین با 19 امتیاز در صدر جدول قرار داشته و تیم های باریچ اسانس کاشان با 18 و میزان مشهد با 14 امتیاز رده های دوم و سوم را در اختیار دارند.



گفتنی است تیم متین ورامین در هفته دهم رقابت ها باید در زاهدان به مصاف تیم شهرداری این شهرستان برود.