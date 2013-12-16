درگیری با اشرار مسلح در زاهدان منجر به آزادی 2 گروگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، درگیری مسلحانه و صدای تیراندازی که از اواخر شب گذشته تا بامداد امروز در مناطق حاشیه شهر زاهدان خواب را از چشمان مردم ربوده بود با تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی صبح امروز با به هلاکت رسیدن اشرارمسلح پایان یافت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان در این رابطه اظهار داشت: سارقان مسلح که قصد داشتند با آدم‌ربایی دو نوجوان 10 و 11 ساله از طوایف استان اقدام به اخاذی کنند با رهگیری نیروهای پلیس شناسایی و در دام افتادند و از دستیابی به مقاصد شوم خود بازماندند.

رجبعلی شیخ‌زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: این سارقان مسلح که تا کنون چندین فقره سرقت در نقاط مختلف کشور را داشتند در آخرین اقدام خود به منظور آدم ربایی و اخاذی در این استان ناکام ماندند.

شیخ‌زاده ادامه داد: در جریان عملیات آزاد سازی این گروگان‌ها سارقان مسلح بر روی ماموران انتظامی و امنیتی آتش گشودند که با پاسخ متقابل نیروهای انتظامی 2 تن از این سارقان به هلاکت رسیدند.

وی افزود: تلاش نیروهای انتظامی در راستای آزاد سازی و حفظ امنیت جانی گروگان ها به ثمر نشست و این دو نوجوان با صحت سلامت از دست آدم ربایان نجات یافتند.