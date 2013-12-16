نصب 1900 بخاری برقی تابشی در مدارس روستایی آذربایجان غربی

فریبرز اسمعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نصب 636 بخاری برقی تابشی در مدارس روستایی آذربایجان غربی، افزود: در این راستا 3 هزار کلاس درس در مدارس کوچک 1 تا 3 کلاسه روستایی از بخاری نفتی استفاده کرده که در مرحله اول 636 بخاری برقی تابشی سهمیه استان از طریق سازمان نوسازی مدارس کشور ارسال و تا کنون نصب شده است .

وی با اعلام اینکه در مرحله دوم نیز یک هزار و 272 دستگاه بخاری تابشی به استان اختصاص یافته است، اظهار داشت: حداکثر ظرف 2 ماه نصب بخاری های برقی تابشی در 3 هزار کلاس درس مدارس کوچک 1 تا 3 کلاسه به پایان رسیده و با نصب این سیستم بخاری های نفتی از مدارس مربوطه جمع آروری و نسبت به ایمن سازی سیستم گرمایشی اقدام می شود.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی بخاری نفتی را گرما بخش 6 هزار و 500 کلاس درس روستایی استان در حال حاضر دانست و عنوان کرد: برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در سالهای اخیر ضمن رعایت همه ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان مبحث 17 و 19 برای کاهش مصرف سوخت و انرژی، سیستم های گرمایشی مدارس نیز استاندارد و از سیستم گرمایشی مرکزی یا موتورخانه استفاده می شود.

اسمعیل زاده اظهار داشت: این در حالی است که در مدارس قدیمی و اغلب در مناطق روستایی هم اکنون بیش از 6 هزار و 500 کلاس درس در قالب بالغ بر 2 هزار فضای آموزشی یعنی 28 درصد فضاها از سیستم بخاری نفتی کاربراتوردار استاندارد استفاده می کنند که برنامه ریزی برای تغییر سیستم گرمایشی آنها انجام شده است.

وی با اعلام اینکه برای حذف کامل بخاریهای نفتی از مدارس به اعتباری حدود 700 میلیارد ریال نیاز است، اعلام کرد: با توجه به پیش بینی منابع اعتباری در لایحه بودجه پیشنهادی سال 92 امیدواریم در صورت تامین اعتبارات لازم برنامه های عملیاتی جهت تبدیل سیستمهای گرمایشی مدارس به سیستم گرمایش مرکزی و سیستم تابشی برقی تا پایان برنامه پنجم توسعه انجام شود.

ویبا بیان اینکه 2 تا 3 سال در صورت تامین به موقع اعتبارات زمان نیاز برای تغییر سیستم گرمایشی این تعداد کلاس درس زمان نیاز است، ادامه داد: تخصیص 35 درصد اعتبارات عمرانی آموزشی به تعمیرات کلی، تعویض سیستم گرمایشی و تجهیز فضاهای آموزشی برنامه ریزی شده است.