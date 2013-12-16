رهبری اصلی ترین عنصر ترقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گلمحمدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان ایجرود که با حضور مسولین شهرستان ایجرود برگزار شد افزود: اساسی ترین عنصری که می تواند جامعه اسلامی را در مسیر تکامل و ترقی در دنیا به هدف برساند رهبری است که این واژه به تعبیری دیگر ولایت است و دستگاه قضایی زیر لوای رهبری به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

وی با اشاره به تحریم های جدید کنگره آمریکا علیه ملت ایران اظهار داشت: صحبت های مقامات آمریکا مانند دست چدنی است که رویش دستکش مخملی می کشند و می خواهند که با این رفتار مردم را فریب دهند که مقام معظم رهبری در فرمایشات ارزشمند خود بارها به این موضوع تاکید کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: دیپلماسی همواره در مسیر نرمش قهرمانانه باید به همه جوانب توجه داشته باشند.

امام جمعه شهرستان ایجرود نیز در این مراسم گفت:انسان اشرف مخلوقات روی زمین است و انسان خلیفه خداست نسبت به موجودات مادون و وظیفه انسان نیز در این امر تعریف شده است.

وی افزود:خداوند متعال برترین انسانها (پیامبران)را برای مردم جانشین خود قرار داده است.

حجت الاسلام محمدی مطلق شان و جایگاه دستگاه قضا و قضاوت را بسیار مهم ،حساس و خطیر برشمرد و گفت:آخرین مرجع دادخواهی مظلوم در دنیا غیر از دادگاه برای قسط و عدالت وجود ندارد.

همچنین در این مراسم اکبرپور فرماندار ایجرود افزود:شهرستان ایجرود یکی از امن ترین شهرهای استان می باشد که این امر به لحاظ وجود مردم شریف و ولایت مدار ، همدلی و اتحاد مسولین شهرستان خصوصاً دستگاه قضایی می باشد که این امر زمینه حضور سرمایه گذاران در این منطقه را موجب گردیده است.

در این مراسم از تلاشهای موسوی اقدم رئیس دادگستری سابق شهرستان ایجرود تقدیر و یوسف عربلو بعنوان رئیس جدید دادگستری ایجرود معرفی شد.

ارتقا بهداشت روانی وظیفه اصلی رابطان هسته مشاوره است

رئیس آموزش و پرورش زنجانرود گفت: ارتقا بهداشت روانی ، جلوگیری از آسیب ها و خطرات فردی و اجتماعی و تغییر رفتار کودکان و نوجوانان از مهم ترین وظایف رابطان هسته مشاوره است .

اکبر احمدی بر ضرورت ارتقاي كيفيت خدمات مشاوره اي و هسته مربوطه اشاره کردوگفت : ارتقا بهداشت روانی ، جلوگیری از آسیب ها و خطرات فردی و اجتماعی و تغییر رفتار کودکان و نوجوانان از مهم ترین وظایف رابطان هسته مشاوره است .

وی اظهار داشت: اصول و فنون راهنمایی در این خصوص به خود شناسی در تصمیم گیری و تصمیم سازی و آرامش و آسایش روحی روانی دانش آموزان در حل مشکلات خود تاثیر فراوانی می گذارد .

رئیس آموزش و پرورش زنجانرود تاکید کرد: وجود تفاوت هاي فردي در دانش آموزان ، ضرورت شناخت و توجه به اين تفاوت ها در امرآموزش وپرورش و نیز وجود‌استعدادهاي عمومي و اختصاصي در‌فراگیران عرصه علم و آگاهی ، توجه به فنون و راهنمایی مشاوره و اهمیت آن را در دستگاه تعلیم و تربیت به خوبی نشان می دهد .

احمدی افزود: به منظور بررسی و چگونگی شناخت و حل مسائل ومشكلات جسماني،عاطفي، اجتماعي، رفتاري، تحصيلي وخانوادگي دانش آموزان و توجه به این امر مهم ، دوره آموزشی ضمن خدمت « اصول و فنون راهنمایی مشاوره» با حضور بیش از 40 نفر ازرابطان هسته مشاوره منطقه در حال برگزاری است.

برگزاری کلاس مبارزه با دوپینگ در شهر خرمدره



کلاس مبارزه با دوپینگ 26 آذرماه در شهر خرمدره برگزار می شود.



رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خرمدره گفت: کلاس های مبارزه با دوپینگ در ورزش توسط دکتر آرش کلانتری تدریس می شود که گذراندن این دوره ها لازمه دریافت کارت مربیگری و ارتقای سطح کیفی مربیان است .



مصطفوی درخصوص دعوت شدگان به این کلاس ها افزود: تمامی مربیان و متقاضیان دریافت مدرک مربیگری در رشته های مختلف ورزشی ، برای شرکت در این کلاس ها دعوت شده اند و علاقمندان می توانند در آن شرکت کنند.