سی و ششمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در کرمانشاه برگزار می شود

حجت الاسلام محمد باقر حسینی اراکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این مسابقات قرار است از پنجم تا دوازدهم بهمن ماه و در دو بخش برادران و خواهران برگزار شود.

وی افزود: پیشبینی می شود در این دوره از مسابقات با حضور بیش از 550 نفر از قاریان، داوران و عوامل اجرایی برگزار شود.

حجت الاسلام حسینی اراکی یادآور شد: کرمانشاه همواره در مباحث قرآنی پیشگام بوده و از مسئولین استانی نیز از برگزاری چنین مسابقاتی حمایت می کنند.

مدیرکل اوقاف استان کرمانشاه یادآور شد: در این راستا دستگاه های اجرایی استان ملزم شده اند تا در حد توان به برگزاری هرچه مطلوبتر مسابقات قرآنی کمک کنند تا به نحو شایسته ای برگزار گردد.

حسینی اراکی در پایان یادآور شد: با برگزاری این مسابقات مطمئنا فضای ارزشمندی در استان طنین انداز شده و به پرنشاط تر شدن فضای استان کمک خواهد کرد.

