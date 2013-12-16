ورود یک داروی ایرانی درمان ناباروری/ رقابت با تنها برند خارجی در دنیا

دکتر هاله حامدی فر مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شرکت دارویی سیناژن به عنوان یک تولید کننده داروهای بيوتكنولوژی و پروتئينهاي نوتركيب دارویی، از چهار سال قبل پروژه تولید داروهای درمان ناباروری را در دستور کار قرار داده است. چون سیناژن یک شرکت دانش بنیان است، بنابراین تولید مواد اولیه در اختیار خودمان است و هیچگونه وابستگی به ماده اولیه تولید این داروها نداریم.

وی به تولید دو قلم داروی پرمصرف درمان ناباروی در سیناژن اشاره کرد و افزود: اولین داروی ما، "بوسرلین استات" تحت نام تجاری "سینافکت" است که از 3 سال قبل وارد بازار دارویی کشور شده است.

حامدی فر به داروی دوم این شرکت دارویی برای درمان ناباروری اشاره کرد و گفت: داروی بعدی ما، یکی از داروهای با تکنولوژی خیلی بالایی است که تنها در دنیا یک تولید کننده اصلی برند دارد که سوئیسی است و داروهای ژنریک یا بیوژنریک آن نیز در دنیا خیلی معدود است. ولی ما توانستیم تکنولوژی آن را در ایران توسعه دهیم.

به گفته وی، داروی دوم شرکت سیناژن در زمینه درمان ناباروری، "فولیتروپین" نام دارد که نام تجاری آن نیز "سینال اف"، است.

مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن در توضیح اهمیت داروی دوم در عرصه درمان ناباروری، اظهارداشت: فولیتروپین، یکی از داروهای حساس و پرمصرف در ناباروری است که با توجه به سیاستهای کلی نظام در زمینه ازدیاد جمعیت، فکر می کنیم که باید از این قبیل داروها حمایت شود تا افرادی که برای تهیه و استفاده از داروهای ناباروری دچار مشکل هستند، بتوانند به راحتی این داروها را تهیه کنند.

حامدی فر با اشاره به هزینه های سنگین درمان ناباروری برای اغلب زوجین که از توان مالی مناسبی برخوردار نیستند، تاکید کرد: یکی از مشکلات زوجین جوان در مسیر درمان ناباروری، هزینه های خیلی زیاد دارویی و غیردارویی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه داروهای ناباروری تحت پوشش بیمه ها نیستند و از سوی دیگر، افرادی که درگیر این مشکل هستند، غیر از هزینه داروها، سایر هزینه های درمانی را باید تقبل کنند. بنابراین، باید به نوعی، این افراد از طریق بیمه ها و پرداخت یارانه دارویی، حمایت شوند.

حامدی فر به سیاستهای دولت یازدهم در حمایت بیمه ها از داروهای گران قیمت اشاره کرد و افزود: خوشبختانه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در مدیریت جدید، برنامه هایی دارند که بتوانند پوشش بیمه ای در این زمینه ارائه بدهند که فکر می کنیم بزودی، افرادی که مشکل تهیه این قبیل داروها را دارند، بتوانند از طریق بیمه ها و یارانه ای که به این داروها اختصاص داده می شود، از داروهای ناباروری استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن در ادامه به وضعیت دو قلم داروی درمان ناباروری در بازار دارویی کشور اشاره کرد و گفت: داروی بوسرلین استات، تقریبا 50 درصد بازار این دارو را در اختیار دارد و بقیه نیاز کشور نیز از نمونه های اروپایی تامین می شود. در این مدت، استقبال خوبی شده و متخصصین ناباروری که آن را تجویز کرده اند، راضی بوده اند.

وی به داروی دوم که همان فولیتروپین است، اشاره کرد و افزود: این دارو به تازگی و در حدود یک ماه و نیم است که وارد بازار دارویی کشور شده است. و در مرحله معرفی دارو به متخصصین هستیم.

حامدی فر همچنین به انجام مطالعات بالینی داروی فولیتروپین توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران، به صورت مقایسه ای با نمونه اروپایی آن اشاره کرد و گفت: نتایج مطالعات چه از نظر عوارض جانبی و اثربخشی، نشان داده که هیچ تفاوتی با نمونه اروپایی ندارد.

وی با اعلام اینکه ما همواره از برندهای خارجی در بازار دارویی کشور استقبال کرده ایم، افزود: ما می خواهیم با داروهای تولید خودمان، نشان بدهیم که کیفیت و مزیت داروهای ما برابر و بالاتر از نوع خارجی است.

مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن به قیمت داروی فولیتروپین که یک آمپول است، اشاره کرد و گفت: یک عدد آمپول خارجی یا همان سوئیسی فولیتروپین در بازار داخلی، 52 هزار تومان است اما داروی ایرانی سینال اف، 32 هزار تومان است که قطعا بعد از پوشش بیمه ای، خیلی ارزانتر خواهد بود.