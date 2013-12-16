آغاز ثبت نام برای پذیرش کاردانی نظام مهارتی دانشگاه علمی کاربردی از چهارشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی بهمن ماه 92 دانشگاه علمی کاربردی در چهار گروه آموزشی شامل گروه صنعت، کشاورزی، مدیریت و حدمات اجتماعی و همچنین فرهنگ و هنر برای 330 کد رشته و 5 هزار و 112 کد رشته محل انجام می گیرد.

ثبت نام برای پذیرش در این دوره از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش انجام می شود و گزینش دانشجو در هر یک از کد رشته های تحصیلی بر اساس معدل مندرج در گواهینامه دیپلم، نوع دیپلم، سهمیه های آزاد، شاغل، رزمنداگان و بومی بودن بر اساس ضوابط صورت می گیرد.

ظرفیت پذیرش در این دوره 254 هزار و 200 نفر است و هر داوطلب باید برای ثبت نام پس از مراجه به سایت دفترجچه راهنما را دریافت کنند و از طریق کارت های بانکی که امکان پرداخت از طریق شبکه شتاب را دارند مبلغ 106 هزار ريال را به عنوان وجه ثبت نام شرکت در پذیرش پرداخت کنند.

پس از ثبت نام یک شماره پرونده 6 رقمی و کد 16 رقمی به داوطلب ارائه می شود که به منزله پایان ثبت نام است.

نتایج پذیرش در این دوره در بهمن ماه اعلام می شود و داوطلبان می توانند دوره خود را برای نیمسال تحصیلی دوم 93 - 92 بهمن آغاز کنند.