پیروزی پرگل یوونتوس/ ناپولی از سد اینتر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس صدرنشین رقابتها که اخیر از لیگ قهرمانان اروپا حذف شده است در خانه خود و در حضور بیش از 38 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 4 بر صفر ساسولو را از پیش رو برداشت. در این بازی کارلوس توز ستاره یوونتوس هت تریک کرد و 3 بار در دقایق 15، 45 و 68 برای تیمش گل زد. فدریکو پلوسو گل دیگر یووه را در این بازی به ثمر رساند.

در دیگر بازی مهم ناپولی در خانه خود با نتیجه 4 بر 2 اینتر را از پیش رو برداشت. در این بازی گونزالو ایگواین (9)، درایس مرترنز (39)، بلریم زمائیلی (41) و خوزه کایخون برای ناپولی گل زدند. استبان کامبیاسو (35) و یوتو ناگاتومو (45) هم گل های اینتر را در این بازی به ثمر رساند.

نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب سری آ به شرح زیر است:

فیورنتینا 3 – بولونیا صفر

لاتزیو 2 – لیوورنو صفر

جنوا یک – آتالانتا یک

اودینزه صفر – تورینو 2

کیه وو صفر – سمپدوریا یک

پارما صفر – کالیاری صفر

یوونتوس 4 – ساسولو صفر

ناپولی 4 – اینتر 2

جدول رده بندی:

1- یونتوس 43 امتیاز

2- رم 37 امتیاز

3- ناپولی 35 امتیاز

4- فیورنتینا 30 امتیاز

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18- لیوورنو 13 امتیاز

19- بولونیا 12 امتیاز

20- کاتانیا 10 امتیاز