پیروزی پرگل یوونتوس/ ناپولی از سد اینتر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس صدرنشین رقابتها که اخیر از لیگ قهرمانان اروپا حذف شده است در خانه خود و در حضور بیش از 38 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 4 بر صفر ساسولو را از پیش رو برداشت. در این بازی کارلوس توز ستاره یوونتوس هت تریک کرد و 3 بار در دقایق 15، 45 و 68 برای تیمش گل زد. فدریکو پلوسو گل دیگر یووه را در این بازی به ثمر رساند.
در دیگر بازی مهم ناپولی در خانه خود با نتیجه 4 بر 2 اینتر را از پیش رو برداشت. در این بازی گونزالو ایگواین (9)، درایس مرترنز (39)، بلریم زمائیلی (41) و خوزه کایخون برای ناپولی گل زدند. استبان کامبیاسو (35) و یوتو ناگاتومو (45) هم گل های اینتر را در این بازی به ثمر رساند.
نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب سری آ به شرح زیر است:
فیورنتینا 3 – بولونیا صفر
لاتزیو 2 – لیوورنو صفر
جنوا یک – آتالانتا یک
اودینزه صفر – تورینو 2
کیه وو صفر – سمپدوریا یک
پارما صفر – کالیاری صفر
یوونتوس 4 – ساسولو صفر
ناپولی 4 – اینتر 2
جدول رده بندی:
1- یونتوس 43 امتیاز
2- رم 37 امتیاز
3- ناپولی 35 امتیاز
4- فیورنتینا 30 امتیاز
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18- لیوورنو 13 امتیاز
19- بولونیا 12 امتیاز
20- کاتانیا 10 امتیاز
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