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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۹:۵۸

هفته شانزدهم سری آ؛

پیروزی پرگل یوونتوس/ ناپولی از سد اینتر گذشت

هفته شانزدهم رقابتهای سری آ ایتالیا یکشنبه شب با برگزاری 8 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های یوونتوس، ناپولی، فیورنتینا، لاتزیو، تورینوو سمپدوریا مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس صدرنشین رقابتها که اخیر از لیگ قهرمانان اروپا حذف شده است در خانه خود و در حضور بیش از 38 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 4 بر صفر ساسولو را از پیش رو برداشت. در این بازی کارلوس توز ستاره یوونتوس هت تریک کرد و 3 بار در دقایق 15، 45 و 68 برای تیمش گل زد. فدریکو پلوسو گل دیگر یووه را در این بازی به ثمر رساند.

در دیگر بازی مهم ناپولی در خانه خود با نتیجه 4 بر 2 اینتر را از پیش رو برداشت. در این بازی گونزالو ایگواین (9)، درایس مرترنز (39)، بلریم زمائیلی (41) و خوزه کایخون برای ناپولی گل زدند. استبان کامبیاسو (35) و یوتو ناگاتومو (45) هم گل های اینتر را در این بازی به ثمر رساند.

نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب سری آ به شرح زیر است:

فیورنتینا 3 – بولونیا صفر

لاتزیو 2 – لیوورنو صفر

جنوا یک – آتالانتا یک

اودینزه صفر – تورینو 2

کیه وو صفر – سمپدوریا یک

پارما صفر – کالیاری صفر

یوونتوس 4 – ساسولو صفر

ناپولی 4 – اینتر 2

جدول رده بندی:
1- یونتوس 43 امتیاز
2- رم 37 امتیاز
3- ناپولی 35 امتیاز
4- فیورنتینا 30 امتیاز
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18- لیوورنو 13 امتیاز
19- بولونیا 12 امتیاز
20- کاتانیا 10 امتیاز

کد مطلب 2196461

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