آغاز عملیات اجرایی آزادراه تبریز – بازرگان از سال آینده/ لزوم انتشار اوراق مشارکت

موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، از تخصیص اعتبار آزاد تبریز - بازرگان طی سال آینده خبر داد و افزود: دولت برای آغاز عملیات اجرایی اين طرح مجوز استفاده از فاينانس را صادر کرده و اعتبار لازم را برای اجرای طرح در لایحه بودجه پیش بینی کرده که با احتمال 90 درصد این طرح سال آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه آزادراه تبریز- بازرگان از مسیر ایواوغلی در خوی عبور کرده و با قرار گرفتن مرز رازی در مسیر این آزادراه شاهد توسعه هر چه بیشتر مبادلات مرزی در این منطقه خواهیم بود، اعلام کرد: همچنین کاهش تلفات تصادفات رانندگی نیز از مزایای اجرای این طرح بزرگ ملی خواهد بود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی همچنین از تخصیص اعتبارات اجرای کانالهای سد آغچای خوی و گازرسانی به روستاهای چایپاره در بودجه 93 خبر داد و اظهار داشت: با وجود تنگناهای بودجه عمرانی امسال، اولويت دولت تكميل طرحهای عمراني با پيشرفت فيزيكی بالغ بر 80 درصد است.

لزوم انتشار اوراق مشارکت برای تامین اعتبار توسط دولت

حسینی صدر با اعلام اینکه در سال 1392 بودجه كل كشور 230 هزار ميليارد تومان بود که به دليل تحريمهاي ناعادلانه و ظالمانه دشمنان و مشكلاتي فروش نفت، اين ميزان طی سال آینده بيش از 195 هزار ميليارد تومان است، عنوان کرد: فقط 20 درصد این میزان برای اجرای طرحهای عمرانی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در صورت تخصیص اعتبارات مصوب اولویت برای اتمام طرحهای عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالغ بر 80 درصد است، ادامه داد: دولت برای تامين اعتبار مورد نياز برای اجرای طرحهای عمرانی و ... باید نسبت به انتشار اوراق مشاركت برنامه ریزی و اقدام کند.