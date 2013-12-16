اتلتیکومادرید از سد والنسیا هم گذشت/ تساوی سویا و بیلبائو

به گزارش خبرگزاری مهر، اتلتیکومادرید در حضور بیش از 46 هزار تماشاگر ورزشگاه ویسنته کالدرون با نتیجه 3 بر صفر میهمان خود والنسیا را از پیش رو برداشت. در این بازی دیه گو کاستا (59، 81 پنالتی) و رائول گارسیا (64) برای اتلتیکو گل زدند.
نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب لالیگا به شرح زیر است:
آلمریا صفر – اسپانیول صفر
رئال سوسیداد 5 – رئال بتیس یک
سویا یک – اتلتیک بیلبائو یک
اتلتیکومادرید 3 – والنسیا صفر
در آخرین دیدار این هفته امشب (دوشنبه) وایادولید میزبان سلتاویگو خواهد بود.
جدول رده بندی:
1- بارسلونا 43 امتیاز
2- اتلتیکومادرید 43 امتیاز
3- رئال مادرید 38 امتیاز
4- اتلتیک بیلبائو 30 امتیاز
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18- رایووایکانو 13 امتیاز
19- رئال وایادولید 12 امتیاز (یک بازی کمتر)
20- رئال بتیس 10 امتیاز
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