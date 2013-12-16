اتلتیکومادرید از سد والنسیا هم گذشت/ تساوی سویا و بیلبائو

به گزارش خبرگزاری مهر، اتلتیکومادرید در حضور بیش از 46 هزار تماشاگر ورزشگاه ویسنته کالدرون با نتیجه 3 بر صفر میهمان خود والنسیا را از پیش رو برداشت. در این بازی دیه گو کاستا (59، 81 پنالتی) و رائول گارسیا (64) برای اتلتیکو گل زدند.

نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب لالیگا به شرح زیر است:

آلمریا صفر – اسپانیول صفر

رئال سوسیداد 5 – رئال بتیس یک

سویا یک – اتلتیک بیلبائو یک

اتلتیکومادرید 3 – والنسیا صفر

در آخرین دیدار این هفته امشب (دوشنبه) وایادولید میزبان سلتاویگو خواهد بود.

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 43 امتیاز

2- اتلتیکومادرید 43 امتیاز

3- رئال مادرید 38 امتیاز

4- اتلتیک بیلبائو 30 امتیاز

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18- رایووایکانو 13 امتیاز

19- رئال وایادولید 12 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- رئال بتیس 10 امتیاز