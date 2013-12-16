کارخانه آرد، نشاسته و گلوکز یاسوج طی 10روز آینده بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: در نشستی که با "غلامرضا پناه" معاون سازمان اقتصادی کوثر در یاسوج برگزار شد مقرر گردید ظرف 10روز آینده فعالیت این کارخانه دوباره آغاز شود.

وی افزود: این کارخانه مدتهاست که راکد شده و کارگران آن با مشکل مواجه اند و از طرفی هم این سرمایه بزرگ اقتصادی تعطیل شده است.

خادمی تاکید کرد: این کارخانه برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، تولید، درآمد و برگشت سرمایه، باید وارد چرخه تولید شود.

وی اظهار داشت: 85 میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی، تجهیز و بروز کردن ماشین آلات آن و همچنین سهمیه نزدیک به یکهزار و 800 تن گندم در ماه برای فعالیت این کارخانه در نظر گرفته شده است.

استاندار با بیان اینکه این کارخانه پنج خط تولید دارد، گفت: مقرر شده فعالیت کارخانه ابتدا از تولید آرد آغاز شده و بعد از شش ماه خطوط چرخه تولیدی نشاسته، گلوکز، فروکتوز و دکستروز آن هم فعال شود.

خادمی تصریح کرد: طبق توافق در مرحله نخست30 کارگر کار خود را در کارخانه آغاز می کنند و بعد از شش ماه که کارخانه وارد چرخه تولید دیگر محصولات شد، مابقی کارگران این کارخانه مشغول به کارمی شوند.

وی بیان داشت: شرایط بازنشستگی تعدادی از کارگران این کارخانه هم فرا رسیده و موضوع در اداره کار و سازمان تامین اجتماعی در حال بررسی است.

استاندار تاکید کرد: برای اینکه این کارخانه با تمام ظرفیت فعالیت کند در تامین میزان گندم مازاد سهمیه استانی، همکاری لازم را با سازمان اقتصادی کوثر برای کسب مجوز خرید گندم مورد نیاز انجام خواهد شد.

خادمی ضمن تقدیر از مسئولین سازمان اقتصادی کوثر در راه اندازی مجدد این کارخانه گفت: فعالیت مجدد این کارخانه گامی اساسی و موثر در تولید و اشتغال است.