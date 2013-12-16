راه های روستایی مسدود شده استان قزوین طی 2 روز آینده بازگشایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق لطفی، با اشاره به بارش سنگین و بیش از یک متر برف در بعضی از روستاها و مناطق کوهستانی استان اظهارداشت: راههای مسدود شده روستایی این استان که در بارش های اخیر مسدود شده، طی دو روز آینده بازگشایی می شوند.



وی بیان کرد: بر اثر بارش برف و کولاک که از اواخر هفته گذشته در سطح استان قزوین آغاز شده بود منجر به مسدود شدن 115 راه روستایی شد که با تلاش ماموران راهدار، تاکنون 100 راه مسدود شده بازگشایی شده است.



این مسئول تاکید کرد: با توجه به میزان بارش های برف، که در بسیاری از روستاهای استان بیش از یک متر نیز بارش گزارش شده، عملیات بازگشایی را طولانی مدت ساخته اما تمامی تلاش ما بر این است که طی امروز و فردا راههای مسدود شده را جهت تردد روستاییان و مسافران برقرار سازیم.



حق لطفی، راههای مسدود شده را در بخش های آوج، طارم، الموت و کوهین عنوان کرد و افزود: بیشتر راههای روستایی مسدود شده در مناطق کوهستانی و صعب العبور واقع شده اند.



وی اضافه کرد: با توجه به قطع بارش ها و برودت هوا، از مردم می خواهیم تا ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی، در صورت سفر همراه خود تجهیزات زمستانی و سوخت کافی همراه داشته و به مسایل فنی و سلامت خودرو خود نیز اطمینان داشته باشند.



مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در پایان یادآورشد: در این طرح ۲۸ اکیپ راهداری به استعداد ۳۳۹ نفر نیرو با استفاده از ۲۲۸ دستگاه ماشین آلات در محورهای مواصلاتی سراسر استان به ویژه در گردنه ها و مناطق صعب العبور مستقر شده و وظیفه نگهداری و بازگشایی جاده ها و امدادرسانی به مسافران را به عهده خواهند داشت.