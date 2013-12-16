مشکلات اقتصادی و رواج زندگی غربی فرزند آوری را تحت الشعاع قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله حاتم نیا صبح دوشنبه در شورای فرهنگ عمومی شهر بهار با اشاره به اینکه در دهه 60 انفجار جمعیت ایران ناشی از فراهم بودن شرایط مناسب فرزندآوری برای مردم بود، اظهار داشت: اگر امروز جمعیت کشور سیر کهولت به خود گرفته است علتی جز فراهم نبودن زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای تکثیر نسل ندارد.

حاتم نیا با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص ترویج فرهنگ فرزندآوری بیشتر، اذعان داشت: ترویج فرهنگ فرزندآوری بیشتر در بین خانواده ها به خصوص خانواده های نوپا، نیاز به زمینه سازی دارد چرا که مردم برای پرورش فرزندان خود احتیاج به شرایط مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند اما شرایط که در حال حاضر چندان مناسب نیست.

وی با بیان اینکه طرز تفکر مردم نسبت به فرهنگ فرزنداوری تغییر کرده است، عنوان داشت: سالیان پیشین مردم با اعتقاد کامل به رزاق بودن خداوند متعال و پیروی از سیره ائمه اطهار(ع) نسبت به فرزند آوری زیاد علاقه داشتند ولی امروز این اعتقادات جای خود را به ترس از تولید مثل در خانواده ها داده است تا جائیکه برخی از خانواده ها حتی از آوردن یک فرزند هم خوداری می کنند چراکه فرزندآوری خود را منوط به فراهم بودن شرایطی خاص می دانند که در صورت فراهم نبودن آن شرایط از این کار خوداری می کنند.

حاتم نیا افزود: امروز ترویج فرهنگ فرزندآوری در جوامع نیاز به یک انفجار در افکار و عقاید مردم دارد افکار و عقایدی که نیمی از آن به فراهم نبودن شرایط اقتصادی مناسب برمی گردد و نیمی دیگر نیز ناشی از رسوخ فرهنگ و سبک زندگی غربی است.

وی اظهار داشت: رواج سبک زندگی غربی در بین خانواده های ایرانی، گرایش به تکثیر نسل در آنها را کاهش داده است، همان نتیجه ای که هدف دشمنان کشور برای کاهش جمعیت ملت ما بود.

حاتم نیا با اشاره به اینکه سوء تفاهم ها باید از اذهان مردم برچیده شود، گفت: مردم ما باید با خطر کاهش جمعیت آشنا شوند تا به خوبی درک کنند که عدم گرایش آنها به فرزند آوری بیشتر آینده کشور را به تباهی خواهد کشاند.

نگاه مردم به فرهنگ فرزندآوری باید بیشتر تغییر کند

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بهار نیز در این شورا با اشاره به اینکه نگاه مردم به افزایش جمعیت باید یک نگاه امنیتی باشد، اظهار داشت: جمعیت یکی از مؤلفه های امنیت ملی است بنابراین کاهش و افزایش آن رابطه ای مستقیم با کاهش و افزایش قدرت کشور دارد.

حسن برزگر افزود: اگر جمعیت کشور ما همچنان به سیر نزولی خود ادامه دهد مسلما تا چند سال دیگر قدرت خود را از دست خواهد داد پس مسئولین در راستای پیروی از منویات رهبری و نجات آینده کشور باید تمامی تلاش و عزم خود را برای افزایش جمعیت و ترغیب مردم به این مهم به کار بگیرند.

برزگر با بیان این مطلب که نگاه مردم به فرهنگ فرزندآوری بیشتر باید تغییر کند، اظهار داشت: تغییر نگاه مردم به این حوزه نیاز به تغییر در سبک زندگی آنان دارد چرا که اعتقاد به تولید مثل کمتر از سبک زندگی جدید مردم که تحفه غربی ها است نشأت می گیرد.

وی عنوان داشت: مقام معظم رهبری 35 اصل اساسی را برای ترویج سبک زندگی اسلامی بیان داشته اند که اگر همین موارد هم در بطن جوامع ما رواج یابد بخش عظیمی از اعتقادات اشتباه مردم به تکثیر نسل تغییر خواهد یافت.

برزگر با اشاره با اینکه ترویج سبک زندگی اسلامی، تنها راه نجات کشور از کهولت جمعیت است، اظهار داشت: مسئولین با درک حساسیت موضوع می توانند با برنامه ریزی دقیق و صحیح فرهنگ فرزندآوری بیشتر را در بین مردم ایران نهادینه کنند.

ترویج فرهنگ فرزندآوری نیازمند برنامه ای مدون است

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار نیز در این شورا اذعان داشت: نهادینه سازی فرهنگ فرزندآوری بیشتر در بین خانواده های ایرانی نیاز به ارائه راهکارهای اساسی و صحیح دارد تا مانند راهکارهای کنترل جمعیت چند سال گذشته کشور را دچار مشکل نسازد.

فتح الله ضابطی احمد ادامه داد: برنامه های کنترل جمعیت که چند سال گذشته به منظور کاهش جمعیت اعمال شد سبب متوقف شدن زاد و ولد در اذهان مردم شد تا جائیکه امروز نسل های جوان هم همچنان به شعار فرزند کمتر زندگی بهتر پایبند هستند.

ضابطی افزود: در حال حاضر افزایش جمعیت نیاز به اجرای برنامه هایی مدون و طرح های جامعی دارد تا این رکود جمعیتی از بین برود.

وی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی موجود یکی از مشکلات اساسی مردم برای فرزندآوری بیشتر است، اذعان داشت: بهبود شرایط اقتصادی بخش عظیمی از مشکلات مردم را برای تأمین معاش مرتفع خواهد ساخت و در این صورت دیگر خانواده ها بهانه نبود شرایط مالی مناسب را برای فرزندآوری بیشتر بیان نمی کنند.

ضابطی افزود: ترویج ازدواج آسان، اشتغالزایی، افزایش بینش جوانان به مقوله ازدوج، برچیدن تجملات مراسمات و جشن ها، لغو مهریه های سنگین و غیره نیز می تواند فرهنگ ناصحیح فرزند کمتر را دربین خانواد ها منسوخ کند.