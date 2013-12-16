کسب نخستین پیروزی بانوان بسکتبالیست کرمانشاهی در لیگ برتر

الهه دارستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم هواپیمایی معراج کرمانشاه در آغاز دور برگشت مسابقات لیگ برتر روز گذشته به مصاف هیات فارس رفت و توانست با اقتدار و با نتیجه 85 بر 58 به پیروزی دست یابد.

وی با مهم دانستن این پیروزی، یادآور شد: این موفقیت در حالی حاصل شد که تیم کرمانشاه نتیجه چهار دیدار قبلی خود را واگذار کرده بود و برای احیای روحیه تضعیف شده بازیکنان بسیار لازم و به موقع بود.

دارستانی افزود: هرچند تیم بانوان بسکتبالیست کرمانشاه در دیدارهای گذشته نیز با انگیزه بالا مقابل حریفان حاضر می شدند و اغلب با نتایج نزدیک نتیجه را به حریف واگذار می کردند.

وی خاطرنشان کرد: درست است که تیم کرمانشاه نتیجه چهار مسابقه قبلی خود را واگذار کرد اما عملکرد بازیکنان این تیم به گونه ای بود که تحسین همگان از جمله نایب رئیس فدراسیون بسکتبال را نیز بر انگیخت.

مدیرفنی تیم بسکتبال هوپیمایی معراج کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: متاسفانه بدشانسی که در هنگام قرعه کشی نصیبمان شد این بود که با سه تیم اول سال های اخیر سوپرلیگ همگروه شدیم و آرارات، گاز و کشاورز سه تیمی هستند که طی این چند ساله همواره روی سکوهای قهرمانی ایتساده اند.

دارستانی یادآور شد: این تیم ها همگی از چندین بازیکن ملی پوش و باتجربه و خارجی بهره مند هستند در مقابل تیم ما از بازیکنان جوان و کم تجربه ای استفاده کرده و اولین حضور خود در جمع قدرت های بسکتبال کشور را تجربه می کند.

وی همچنمین در خصوص شانس تیم بسکتبال بانوان کرمانشاه برای ماندگاری در لیگ برتر را بالا دانست و گفت: مطمئنا اگر بازیکنان تیم در دیدارهای آینده خود همانند بازی مقابل هیات فارس ظاهر شوند می توانند مقابل تیم های پرقدرت گروه پیروز شوند.

نایب رئیس هیات بسکتبال کرمانشاه یادآور شد: تیم کرمانشاه اگر در گروه خود چهارم شود با تیم پنجم گروه مقابل باید سه دیدار برگزار کند و در صورت برتری در دو بازی جزو هشت تیم قرار گرفته و در سوپرلیگ باقی می ماند.

دارستانی خاطرنشان کرد: درصورت پنجم شدن در گروه نیز همین شرایط تکرار می شود منتها این بار باید با تیم چهارم گروه مقابل مسابقه دهد.

وی در پایان پتانسیل ها و توانایی تیم بسکتبال بانوان کرمانشاه را بالا دانست و تاکید کرد اگر از سوی مسئولیم مورد حمایت بیشتر قرار گیرد می تواند در آینده حرف های بسیاری برای گفتن داشته باشد

گفتنی است؛ دیدار بعدی تیم بسکتبال هواپیمایی معراج کرمانشاه روز پنجشنبه پنجم دی ماه در قزوین مقابل کشاورز خواهد بود.