به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان صبح دوشنبه در این آیین با بیان اینکه این طرح از محل اعتبار فاینانس بین‌المللی (EPCF) اجرا می شود گفت: تلاش شده برای استفاده صحیح از سرمایه گذاری های صورت گرفته در اجرای این طرح از علاوه بر پیمانکاران ایرانی از یک شرکت چینی هم بهره گرفته ایم.



محمدعلی صنیعی‌نژاد افزود: سرمایه گذاری های صورت گرفته در اجرای این پروژه شامل ساخت و احداث شبکه های فاضلاب، تاسیسات تصفیه خانه و خطوط انتقال فاضلاب می شود که با بهره گیری از این سرمایه گذاری ها تا به حال موفق به ساماندهی 65 درصد از 258 کیلومتر خطوط فرعی و اصلی این طرح شده ایم.



وی در خصوص اهداف این طرح جامع اظهار کرد: این تصفیه خانه که فاضلاب جمعیتی در حدود 211 هزار نفر را ساماندهی می کند با هدف جلوگیری از ورود فاضلاب های خام و تصفیه نشده به بستر رودخانه کارون و کانالهای دفع آبهای سطحی احداث می شود.



مدیر عامل شرکت آبفای خوزستان از دیگر اهداف این طرح به بهره گیری از پساب های فاضلابی به عنوان کود در مصارف کشاورزی اشاره کرد و گفت: احداث این تصفیه خانه و ساماندهی فاضلابهای شهری می تواند نقش مهمی در حفظ محیط زیست داشته باشد.



صنیعی نژاد ادامه داد: ساخت و طراحی گام نخست احداث این تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت 48 هزار مترمکعب در روز سه سال طول خواهد کشید که تاکنون 85 درصد از این شبکه ساماندهی و در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.



وی تامین هزینه این پروژه را از محل اعتبارات ریالی و منابع ارزی عنوان کرد که 85 درصد هزینه از منابع ارزی ومابقی از محل اعتبارات ریالی تامین می‌شود.

