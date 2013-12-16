محيط زيست کشور تحليل رفته است/ رفتارهای زیست محیطی ایرانیها مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معصومه ابتكار صبح دوشنبه در جریان سفر به شیراز و در ديدار با نماينده ولي فقيه در استان فارس افزود: امروز كشور ما در مباحث محيط زيستي با چالشهاي فراواني همراه است كه بايد به آنها توجه ويژه داشت.

وي تصريح كرد: آلودگي هوا، وضعيت ريزگردها، آلودگي منابع آبي و مشكلات ايجاد شده براي تالابها از مهمترين مشكلات محيط زيستي كشور است.

رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست كشور با اشاره به اينكه همگان بايد براي رفع مشكلات زيست محيطي همكاري لازم را داشته باشند تاكيد كرد: رفع اينگونه مشكلات بر عهده مسئولين دولتي است اما در اين ميان نقش روحانيت و ائمه جماعات نيز بسيار است.

ابتكار يادآور شد: بسياري از رفتارهاي محيط زيستي ايرانيان متناسب با دين و تكاليف نيست به همين دليل روحانيون بايد بيش از گذشته وارد بحث شوند.

وي افزود: مصارف انرژي در كشور ما با ديگر كشورهاي دنيا همخواني ندارد به همين دليل بايد آموزش هاي لازم ارايه شود.

رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست كشور گفت: سخنان و گفتارهاي ائمه جماعات نقش مهمي در درست شدن رفتار هاي مردم با طبيعت دارد زيرا شما نقش هدايت معنوي و فكري را داريد.

معاون رئيس جمهور تا دقايقي ديگر در ميان گروه هاي مختلف محيط زيستي استان فارس حضور خواهد يافت.