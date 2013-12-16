دولت در تحقیقات حوزه های اثرگذار سرمایه گذاری کند/ تدوین برنامه حمایتی دانشجویان دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا فرجی دانا در مراسم تجلیل از پژوهشگران و محققان چگونگی تامین اعتبارات پژوهشی را از مهمترین مسائل حوزه علمی نام برد و افزود: در جامعه مرتب از پژوهش تقاضامحور صحبت می شود، یعنی جامعه و صنعت سفارش دهنده فناوری به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی باشند.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه پژوهش تقاضامحور از اولویت های دولت یازدهم است، اظهار داشت: از 10 سال گذشته ایجاد دانشگاه نسل سوم مطرح شده است دانشگاهی که بر اساس نیازهای صنایع شکل گرفته باشد. از این رو در صدد هستیم تا دانشگاه ها همانند مراکز تحقیق و توسعه در بخش صنایع ایفای نقش کنند.

وی ادامه داد: این بدان معنا است که نیازهایی از سوی صنایع به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ارائه شود و در دانشگاه ها نیز با دور هم جمع شدن محققان بتوانند محصولات دانش بنیان را به جامعه عرضه کنند.

فرجی دانا با بیان اینکه دولت باید خود را مکلف بداند تا با سرمایه گذاری در بخش های مختلف از پژوهش و فناوری حمایت کند، یادآور شد: هر ساله در ستاد فناوری نانو اعتبارات لازمی برای توسعه این فناوری در نظر گرفته می شود؛ چراکه تاکنون صنایع به بلوغ لازم در حوزه سرمایه گذاری و تامین اعتبار در بحث فناوری نرسیده اند.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه حوزه علوم شناختی از دیگر حوزه هایی است که دولت باید در آن سرمایه‌گذاری کند، خاطر نشان کرد: علاوه بر آن علوم پایه نیز از دیگر حوزه هایی است که دولت باید نقش بی بدیلی در آن داشته باشد؛ چراکه علوم پایه نگاه به آینده دارد یعنی نیازهای تقاضامحوری را پاسخ می دهد که 10 سال آینده پا به عرصه وجود می گذارد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری سرمایه گذاری کند، اظهار داشت: حوزه علوم انسانی و اجتماعی نیازمند پشتیبانی جدی دولت دارد تا با این حمایت ها بتواند نقش خود را ایفا کند.

فرجی دانا با بیان اینکه بدون تامین اعتبارات نمی توان حوزه پژوهشی را ساماندهی کرد، ادامه داد: ما باید به پژوهش ها در حوزه علوم پایه، علوم انسانی و علوم اجتماعی توجه بیشتری را داشته باشیم تا محققان این حوزه بتوانند تحقیقات خود را اجرایی کنند.

وزیر علوم با اشاره به اهمیت و لزوم حمایت از دانشجویان دوره دکتری توضیح داد: در سایر کشورها با حمایت هایی که از سوی دولت اعمال می شود دانشجویان دوره دکتری با آسودگی خاطر به تحصیل خود ادامه می دهند این در حالی است که تامین مالی برای دانشجویان دکتری مشغول به تحصیل در ایران یکی از نگرانی های آنان است.

وی همچنین با اشاره به برنامه های جدید این وزارتخانه ادامه داد: در برنامه هایی که برای این منظور در دستور کار داریم اعتبارات لازم برای دانشجویان دوره دکتری تامین خواهد شد تا بتوانیم در عرصه‌های علمی شاهد تحول باشیم.