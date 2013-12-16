تشکیل کمیته راهبری اشتغال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه وزیران رفاه، کار و تامین اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون علم و فناوری رئیس جمهور به منظور بررسی فرصت های اشتغال در حوزه ICT تشکیل شد.

در این جلسه با اشاره به عزم دولت یازدهم برای حل مشکل اشتغال اعلام شد: رئیس جمهور و اعضای هیات دولت بر تلاش وافر در جهت ایجاد فرصت های جدید شغلی دانش بنیان و جذب نیروهای کارآفرین تاکید دارند.

همچنین پس از بحث های مقدماتی مقرر شد یک کمیته بررسی و تدوین برنامه برای پیاده سازی نظرات رئیس جمهور و دولت با ترکیب دکتر منصوری، دکتر طائی، دکتر قاضی نوری، مهندس جهانگرد و مهندس هاشمی و نماینده ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود.

وظایف این کمیته شامل تلفیق نظرات، پیشنهادات و گزارشات ارائه شده، شناسایی مشاغل وخروجی ها هر شغل، تهیه نقشه کشوری کسب و کارهای ICT، تدوین سیاست های حمایت از کار دانش بنیان و تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خواهد بود.

در همین حال تعیین تکالیف سازمان آموزش فنی و حرفه ای در این قلمرو، تاکید بر تحول در بخش اشتغال زنان و ایجاد فرصت های جدید برای این بخش از جامعه و ارائه یک راه حل با دو رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت برای سامان دادن بحث مشاغل از دیگر وظایف این کمیته در نظر گرفته شده است.