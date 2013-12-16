افزایش 20 درصدی مصرف گاز در بیجار/الزامات صرفه جویی مصرف گاز در فصل سرد

به گزارش خبرنگار مهر، باقرجدی امینپور صبح امروز در جلسه کمیته سوخت بیجار که در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با تاکید بر صرفه جویی در مصرف بهینه گاز اظهار داشت: صرفه جویی موجب استمرار و گاز رسانی به دیگر نقاط شهرستان می شود.
وی در ادامه با اشاره به بخشنامه صادر شده از سوی معاون اول رئیسجمهور خواستار رعایت مفاد این بخشنامه در ادارات و اماکن دولتی در خصوص چگونگی استفاده از انرژی به ویژه مصرف گاز شد و افزود: باید صرفه جویی در مصرف گاز به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: ما باید سوختهایی مانند گاز را به طور صحیح استفاده کرده و با صرفه جویی این سرمایه ملی را برای آیندگان نیز برجای بگذاریم.
امین پور تاکید کرد: مشترکین باید با اصلاح الگوی مصرف و استفاده از عایق های حرارتی و استفاده از لباس های گرم، پوشاندن منافذ خروج انرژی گرمایی از خانه ها و استفاده از پرده ضخیم و پوشیده برای پنجره ها در مصرف گاز صرفه جویی لازم را به عمل آورند.
وی همچنین بر ذخیرهسازی سوخت در روستاهای صعبالعبور این شهرستان تاکید کرد و گفت: در شهرستان بیجار بیش از 210 هزار لیتر سوخت مایع برای استفاده 400 کلاس درس روستایی اختصاص یافته و در مدارس ذخیرهسازی شده است.
معاون فرماندار بیجار همچنین از نصب 90 دستگاه بخاری اشعه ای در سطح مدارس شهرستان خبر داد و بیان کرد: در راستای ایمن سازی مدارس و با توجه به خطراتی که بخاری های چکه ای در بر داشتند در مدارس روستایی بیجار و مجمتع های آموزشی بخاری های اشعه ای نصب شده است.
امین پور در پایان به تامین سوخت ماشینآلات برفروبی این شهرستان در راستای خدمترسانی در فصل زمستان اشاره کرد و یادآور شد: به طور میانگین ماشینآلات راه و شهرسازی ماهانه 24 هزار لیتر سوخت مصرف میکنند که این میزان در فصل زمستان 3 برابر افزایش مییابد.
نظر شما