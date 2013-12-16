ساختمان شورای شهر گرگان به دلیل کمبود فضا با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، نبی هزار جریبی صبح دوشنبه در شورای شهر گرگان با اعلام خبر فوق افزود: تشکیل جلسات علنی و غیر علنی شورا در سالنی برگزار می شود که محل تردد مراجعه کنندگان می باشد و به جهت برگزاری جلسه در ساعات اداری اعضای شورا با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه داد: شورای شهر گرگان باید جهت رفع مشکلات مشابه، احداث ساختمان 6 طبقه به همراه تمامی امکانات را در دستور کار خود قرار دهد.

هزارجریبی تصریح کرد: احداث ساختمان 6 طبقه شورای اسلامی شهر گرگان در بلوار صیاد شیرازی مجاور پارک بانوان یکی از برنامه های سند چشم انداز 20 ساله محسوب می شود.

وی ادامه داد: در مجاور این زمین، کلنک فرهنگسرای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به زمین خورده است و در آینده ای نزدیک، ساخت این مجتمع فرهنگی را در بلوار صیاد شیرازی شاهد خواهیم بود.

از سویی عضو دیگر شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص احداث ساختمان شورای شهر گرگان در بلوار صیاد شیرازی می گوید: با انتقال ساختمان شورا به بلوار صیاد شیرازی از شهروندان فاصله خواهیم گرفت.

علی کلاتی ادامه داد: اغلب اقشار مراجعه کننده به شورا، قشر آسیب پذیر جامعه می باشد که با انتقال ساختمان شورا به بلوار صیاد شیرازی تامین هزینه ایاب و ذهاب برای این افراد دشوار خواهد بود که این امر در نهایت فاصله بین شهروندان از اعضای شورا را سبب می شود.

وی تصریح کرد: زمین دخانیات واقع در میدان ولیعصر به لحاظ دسترسی آسان شهروندان، مکان مناسبی جهت احداث ساختمان شورای اسلامی شهر گرگان می باشد.

تمدید 3ماهه پارکینگ طبقاتی شهید نامجو واقع در عدالت 2 و افزایش 50 درصدی اجاره بها پارکینگ در مدت تمدید، از مصوبات سی هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر گرگان بود.

