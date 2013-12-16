آزمون حفظ قرآن کریم در خرمشهر برگزار شد‎

رضا علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در این آزمون که با نظارت اداره فرهنگ و ارشاد خرمشهر برگزار شد شرکت کنندگان در رشته های جزء سی قرآن، جزء یک و جزء پنج قرآن کریم به رقابت پرداختند.



وی افزود: تعداد 65 نفر در این آزمون شرکت کردند که در دوره های گذشته نیز در سطح بزرگسالان در رشته های حفظ و مفاهیم قرآن کریم 60 نفر جزو برترین های کشوری قرار گرفتند.



مدیر موسسه فرهنگی قرآن و عترت نوالهادی خرمشهر اظهار کرد: با توجه به استقبال خوب خانواده های خرمشهری در خصوص آموزش قرآن کریم برای خود و فرزندانشان امیدواریم که مسئولین شهر جهت حمایت از آینده سازان قرآنی این شهر عزم بیشتری را از خود نشان دهند.



به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان خرمشهر با پیشینه ای دور در فراگیری مفاهیم اسلامی و قرآنی توانسته قاریان و علمای بزرگی را تقدیم به مذهب تشیع در ایران کند، تسلط مردم خرمشهر به زبان عربی نیز کمکی بوده تا با اشتیاق بیشتری به طرف یادگیری مفاهیم قرآنی و اسلامی روی آورند.