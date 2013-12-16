به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حصیری صبح دوشنبه در نشست با نماینده شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی به بیان برخی از مشکلات این شهر پرداخت و اظهار داشت: اکثر کوچه های شهر بردستان خاکی و گلی است و تبدیل به لجن‌زار شده و در این خصوص اعتباری جذب نشده است.

وی ادامه داد: فقط برای زیرسازی تمامی کوچه های شهر بردستان مبلغی قریب به سه میلیارد و 600 میلیون تومان نیاز است و اعتبارات استانی ناچیز است و کفاف شهرداری این شهر را نمی دهد.

شهردار بردستان در ادامه تاکید کرد: طبق سرشماری سال 90، شهر بردستان شش هزار و 78 نفر جمعیت داشته که تا کنون به بیش از هشت هزار نفر رسیده است.

توسعه نامتوازن مباحث فرهنگی و اجتماعی همگام با صنعت در جنوب استان بوشهر

وی افزود: بسیاری از شهروندان ما ملوان بوده و مجبور هستند که حتماً کالا را در شهر دیر انبار کنند.

حصیری با بیان اینکه لازم است که اجازه دهند تا ملوانان کالاهای خود را به شهر خودشان منتقل کنند، افزود: با انجام این کار هم هزینه ملوانان کاهش یافته و هم رونق شهر بردستان افزایش می یابد.

وی گفت: وضعیت بیمارستان قدیمی (20ساله)شهرستان دیر در حالت بلاتکلیفی است و می توان با تغییر کاربری این بنا استفاده های دیگری از آن نظیر دانشکده نفت، مجتمع فرهنگی و ... کرد.

شهردار بردستان افزود: توسعه نامتوازن مباحث فرهنگی و اجتماعی همگام با صنعت در جنوب استان بوشهر لطمات جبران ناپذیری به منطقه خواهد زد و نیاز است در این حوزه تلاش هایی صورت گیرد.

در ادامه مواردی چون جذب منابع مالی، جذب نیروی انسانی، دیوار ساحلی، پارک و ... مطرح و بررسی شد.