44 مددجوی زندانی در سیستان و بلوچستان آزاد می شوند

حسین ثوری در گفتگو با مهر بیان کرد: با تلاش های صورت گرفته تا پایان سال تعداد زندانیان محکوم به پرداخت دیه در زندان های استان یک رقمی خواهد شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضرتعداد 50 مددجوی محکوم به دیه در زندان های سیستان و بلوچستان بسرمی برند که از این تعداد طبق تلاش بعمل آمده توسط ستاد دیه مقدمات آزاد سازی تعداد 44 نفر تا پایان سال فراهم خواهد شد.

وی بودجه در نظر گرفته برای آزادسازی مددجویان مذکور را یک میلیارد و پانصد میلیون تومان اعلام کرد و گفت: 90 درصد زندانیان محکوم به دیه را تصادفات و حدود 10 درصد را حوادث کارگاهی و ساختمانی دربرمی گیرد.

ثوری با بیان اینکه رسانه ها نقش مهم و تاثیر گذاری در پیشگیری از جرایم و حوادثی از این دست دارند افزود: از طریق اطلاع رسانی گسترده نسبت به بهره گیری بیشتر مردم ازبیمه، رعایت قوانین و مقررات رانندگی و سخت گیری بیشتر در اعطای گواهینامه رانندگی به افراد و همچنین ارتقای آموزش های اجتماعی می توان از ورود بسیاری از افراد به زندان ها پیشگیری کرد.