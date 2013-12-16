به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر از استان به عنوان قطب مبادلات بازرگانی کشور در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز یاد کرد و اظهار داشت: خراسان رضوی در تقاطع دو شاهراه مهم ارتباطی غرب به شرق و جنوب به شمال واقع شده است و 831 کیلومتر مرز خاکی با کشورهای ترکمنستان و افغانستان دارد.

وی با بیان این که چهار پایانه مهم صادراتی در این استان فعال است، ادامه داد: 32 درصد از مجموع 2.8 میلیارد دلار صادرات کشورمان به افغانستان معادل 981 میلیون دلار مربوط به تولیدات خراسان رضوی است.

استاندار خراسان رضوی گفت: همچنین 82 درصد صادرات کشور به قرقیزستان، 63 درصد کالاهای صادر شده به تاجیکستان، 30 درصد صادرات به ازبکستان و 20 درصد صادرات به قزاقستان مربوط به کالاهای تولید شده در خراسان رضوی است.

فروزان مهر در ادامه به ظرفیت های استان در حوزه صنعت، معدن ، کشاورزی، خدمات در زمینه های فنی و مهندسی و گردشگری زیارت و سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به مزیت های یاد شده و به منظور دستیابی به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با قابلیت های استان اقداماتی متعددی در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: در همین راستا تشکیل اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با محوریت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی شمال شرق کشور و انتخاب استان به عنوان مُعین در توسعه مبادلات بازرگانی و سرمایه گذاری در کشورهای CIS از جمله این فعالیت هاست.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به رویکردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید و اهتمام جهت بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی اظهار داشت: برای تحقق این هدف، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از رویکردهای مدیریت استان به شمار می رود.

فروزان مهر حرکت بر مدار سند راهبردی ملی توسعه صادرات، ایجاد کنسرسیومی به منظور تنوع بخشیدن به کالاها و خدمات صادراتی و یکپارچه سازی فعالیت تشکل های صادراتی استان از دیگر برنامه های استان در راستای تحقق سیاست های اقتصادی دولت برشمرد.