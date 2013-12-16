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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۹

هژبری:

بخاری تابشی در مدارس ایلام نصب می شود

بخاری تابشی در مدارس ایلام نصب می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی مدارس استان ایلام گفت: بخاری تابشی به منظور توسعه سیستم گرمایشی در مدارس ایلام نصب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری صبح دوشنبه در بازدید از مدارس سطح ایلام اظهار داشت: امروزه به جهت صرفه جویی در مصرف انرژی و بالابردن سطح ایمنی در مدارس استفاده از بخاری های تابشی به جای استفاده از بخاری های نفتی  در دستور کار سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی استان قرار گرفته است.

هژبری افزود: تعداد کل بخاری های تابشی در استان 816 بخاری است  و مبلغ 450 میلیون تومان اعتبار نیاز است که این بخاری ها نصب شوند.

وی ادامه داد: در فاز اول تعداد 96 دستگاه بخاری را نصب کردیم و در اغلب شهرستان های استان از جمله شهرستان چرداول در حال نصب هستند.

این مسئول اظهار داشت: هدف از نصب بخاری تابشی جایگزین کردن آنها با بخاری هایی است که با نفت کار می کنند.

کد مطلب 2196551

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