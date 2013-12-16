وقوع چندین انفجار تروریستی در بغداد/ حمله به مراکز امنیتی و نفتی در بیجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس، صبح امروز وقوع چندین انفجار بغداد را لرزاند.

بنابراین گزارش، این انفجارها در مناطق الصدریه (نزدیک میدان النهضه) ، بغداد الجدیده و اتوبان "محمد القاسم" رخ داده است. شاهدان عینی نیز از کشته شدن چندین نفر در این انفجارها خبر دادند.

شبکه المیادین نیز در خبری فوری از کشته شدن سه نفر و زخمی شدن 5 نفر در انفجار منطقه الصدریه خبر داد.

این شبکه همچنین از شنیده شدن صدای انفجاری قوی در میدان الفردوس (مرکز بغداد) خبر داد.

دیگر تحولات امنیتی عراق به شرح زیر است:

- افراد مسلح امروز به مرکز پلیس در منطقه بیجی (شمال تکریت، مرکز استان صلاح الدین) یورش برده و نیروهای امنیتی حاضر در آن را به گروگان گرفتند.

افراد مسلح که پیش از حمله یک خودرو را در نزدیکی مقر پلیس منفجر کرده بودند، در داخل ساختمان پلیس سه نیروی امنیتی عراق را کشتند.

بنابراین گزارش، درگیری میان افراد مسلح و نیروهای امنیتی در مرکز بیجی همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی گرداگرد منطقه درگیری، کمربند امنیتی ایجاد کرده اند.

- شبکه المیادین شمار کشته های حمله افراد مسلح به مرکز امنیتی در بیجی را هشت نفر اعلام کرد.

- شبکه العربیه لحظاتی پیش از وقوع یک انفجار در منطقه الکراده بغداد خبر داد. این شبکه همچنین از حمله افراد مسلح به برخی مراکز نفتی در منطقه بیجی خبر داد.