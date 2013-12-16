گشایش نمایشگاه 7 روزه سفره شب یلدا در رشت

ه گزارش خبرنگار مهر، حمید ریاضی شب گذشته در جمع خبرنگاران افزود: استقبال مردم از همان ساعات اولیه بازگشایی نمایشگاه گسترده بوده و پیش بینی می کنیم با تمهیدات اندیشه شده تا پایان نمایشگاه این روند ادامه داشته باشد.

وی اذعان داشت: قم، خراسان رضوی، مرکزی، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، همدان و گیلان از جمله استانهای شرکت کننده در این نمایشگاه هفت روزه هستند.

مجری نمایشگاه سفره شب یلدا با اشاره به اینکه میوه، مرکبات، انواع آجیل، شیرینی، شکلات، گل و گیاه و غیره از جمله محصولات ارائه شده در این نمایشگاه است، گفت: محصولات مزبور در بیش از 40 غرفه عرضه می شود.

وی اذعان داشت: برای برپایی این نمایشگاه از یکماه قبل برنامه ریزی های لازم از طریق تیم های تحقیقاتی و بازاریابی صورت گرفته است.

ریاضی ادامه داد: نظارت بازرسان حاضر در نمایشگاه در خصوص کیفیت و کمیت عرضه محصولات یکی از اقدامات انجام گرفته در راستای هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه است.

وی ضمن تشکر از همکاری مدیر عامل میوه و تره‌ بار شهرداری رشت و سایر مسئولان یادآور شد: نمایشگاه سفره شب یلدا از 24 تا 30 آذر در ابتدای میدان امام حسین (ع) جنب آتش‌ نشانی رشت،سالن وارش ،از ساعت 10 صبح تا 10 شب برای بازدید عموم دایر است.