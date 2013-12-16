هم افزایی میان وزارت علوم و معاونت علمی برای شدت بخشیدن به جریان علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قادری فر در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور با تاکید بر هموار کردن مسیر فتح قله های علم و فناوری افزود: برنامه هفته پژوهش سال جاری رنگ تقاضامحوری و کاربردی به خود گرفته است.

دبیر ستاد هفته ملی پژوهش به تاکیدات کشور در حوزه تجاری سازی محصولات اظهار داشت: موضوع تجاری سازی محصولات دانش بنیان و کاربردی کردن آن در کشور با تاکید بر پژوهش های کاربردی و تبدیل علم به ثروت مورد تاکید دولت و نظام است از این رو تلاش می شود تا با تحقق اهداف کشور و با تاکیدات مقام معظم رهبری تحولاتی را ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه جریان علمی کشور متصل به تولید علمی و تجاری سازی فناوری ها است یادآور شد: در این راستا قادر خواهیم بود تا از اقتصاد تک محصولی به دانایی محور و گذر از اقتصاد مبتنی بر نفت به اقتصاد متکی بر نفع حرکت کنیم.

به گفته قادری فر؛ اقتصاد مبتنی بر نفع یعنی بها دادن به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای تحقق اهداف کشور.

وی خاطرنشان کرد: امروز که در این مراسم این نوید را به جامعه عملی کشور خواهیم داد که با تعامل هم افزایی که در وزارت علوم، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و معاونت علمی ایجادشده است جریان علمی با شتاب و عمق بیشتری دنبال شود.