به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن واحدی در یکصد و دوازدهمین جلسه شورای مسکن مهر استان اظهارکرد: پرداخت وجه از سوی متقاضیان بایستی توسط دبیرخانه اطلاع رسانی و مطابق ضوابط ابلاغی باشد.

وی در این جلسه با بررسی گزارش هفتگی کمیته فنی استانداری در مورد وضعیت مسکن مهر گلبهار گفت: از هفته آینده این بازدیدها بایستی با حضور مدیران دستگاه های خدمات رسان و در طی یک روز صورت گیرد.

وی افزود: در همین راستا ادارات یادشده بایستی گزارش عملکرد خود درخصوص پروژه های مسکن مهر را به صورت هفتگی به کمیته فنی ارسال کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از برگزاری کارگروه امور زیربنایی مسکن مهر ذیل کمیته فنی با هدف بهبود اقدامات شورای مسکن استان خبر داد و اظهار داشت: جلسات این کارگروه به صورت هفتگی برگزار و مصوبات آن جزو مصوبات شورای مسکن به شمار می رود و لازم الاجرا خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از تهیه پیش نویس دستورالعمل مسکن اجتماعی در سطح ملی خبر داد و گفت: در این پیش نویس، علاوه بر بانک مسکن از ظرفیت سایر بانک ها نیز برای پرداخت تسهیلات استفاده خواهد شد.

گفتنی است لزوم برگزاری جلسه بررسی گزارش فنی برنامه ای وضعیت مسکن مهر در شهرستان های دارای مشکل، با حضور فرمانداران از مصوبات این جلسه بود.