تامین نقدینگی و مواد اولیه دو نیاز واحدهای تولیدی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و مسوولین استان و معاون امور اقتصادی وزارت اطلاعات در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد.

در این نشست فعالان اقتصادی و مسوولین استان به ارایه مسایل و مشکلات اقتصادی استان در بخش های مختلف پرداختند.

در ابتدای این نشست صمیمی خسرو کسائیان رییس اتاق اصفهان با تقدیر از تشکیل شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خواستار اجرایی شدن بخش نامه های تسهیلی واحدهای تولیدی از سوی سازمان های دولتی شد.

علیرضا همدانیان، معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان، با گزارشی از وضعیت اقتصادی استان به آلودگی ناشی از نیروگاه تولید برق و واحدهای صنعتی بزرگ اطراف اصفهان اشاره کرد و گفت: برای رونق اقتصادی و کاهش آلودگی توجه به صنعت گردشگری و همچنین تامین نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی دو نیاز مهم استان اصفهان است .

محمود اسلامیان،عضو هیات رییسه اتاق ایران ، سوء مدیریت را بزرگترین عامل خشکی رودخانه زاینده رود عنوان کرد و اظهار داشت: تمدن و فرهنگ اصفهان بدون رودخانه زاینده رود به وجود نمی آمد و این در حالیست که بهترین مناطق کشاورزی شرق اصفهان به دلیلی بی آبی معطل مانده است .

وی مهمترین مساله کشور را دولتی بودن 80 درصد اقتصاد کشور بیان کرد و افزود: ساختار سیاسی کشور در ابتدا باید تفکر اقتصاد دولتی را اصلاح کند زیرا با مدیریت دولتی نمی توان بنگاه های سود ده و پیشرو در سطح داخل و خارج داشته باشیم.

وی از رییس جمهور خواست که پرچم تولید و اشتغال زایی در کشور را بردارد و تمام بخش ها را در این راستا هماهنگ سازد.

اسلامیان معوقات بانکی را نوعی بازی باخت - باخت بین بانک ها و بنگاه های اقتصادی مطرح کرد و اظهار داشت: رونق اقتصادی باعث کاهش معوقات بانکی می شود.

سید عبدالوهاب سهل آبادی، نایب رییس اتاق اصفهان، در این نشست گفت: استان اصفهان امروز با چالش های جدی از جمله کم آبی، افزایش وسایط نقلیه، آلودگی هوا و موانع متعددی پیش روی واحدهای تولیدی روبرو است.

رییس کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان خواستار حمایت مسوولان دولتی در بخش های مختلف از تولید شد و افزود: چنانچه یک واحد تولیدی به دلیل مشکلات تعطیل شود تبعات سنگینی بر روی جامعه خواهد گذاشت و مسوولین دولتی با پیشگیری می توانند از بروز این اتفاقات جلوگیری کنند .

اسفندیار امینی، عضو کمیته آب اتاق اصفهان، خواستار احقاق حق آبه داران استان اصفهان از آب زاینده رود شد و گفت: بارگذاری بیش از حد بر روی رودخانه برداشت های مکرر آب از زاینده رود در بالادست و فروش آب حق آبه داران توسط وزارت نیرو از مهمترین عوامل خشکی زاینده رود است.

مهدی بصیری، مسوول کمیته آب اتاق اصفهان، بی برنامه گی و نبود آمایش سرزمین را مهمترین چالش پیش روی مردم استان عنوان کرد و گفت: توسعه باغات در بالادست رودخانه باعث خشک شدن باغات چند صد ساله غرب اصفهان و از بین رفتن کشت گندم در شرق اصفهان شده است.

علی محمدرجالی، از فعالان اقتصادی استان، خواستار رقیق شدن مالیات عملکرد و تقویت مالیات بر مصرف با هدف تقویت واحدهای تولیدی شد و تصریح کرد: بخش خصوصی می تواند در حوزه نفت و گاز نیز فعالیت کند و این مهم نیازمند صدور مجوز از سوی دولت است.

وی از وزارت اطلاعات خواست که جلسات منظم با فعالان اقتصادی داشته باشد تا موانع پیش روی سرمایه گذاری مشخص و راهکارهای برون رفت آن مشخص شود.

محمدرضا برکتین، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، از برخی رفتارهای سازمان های خدماتی دولت نسبت به فعالان اقتصادی اظهار گلایه کرد و افزود: رفتارهای داخلی از تحریم های خارجی بسیار اثرگذارتر است.

رسول جهانگیری،عضو شورای شهر و نایب رییس مجمع صنفی شهرستان اصفهان، در این نشست گفت: چنانچه امروز شاهد وضعیت دشوار کشاورزان شرق اصفهان هستیم به زودی انتقاد شهروندان اصفهانی به خاطر خشک شدن فضای سبز شهری افزایش می یابد.

مصطفی متین راد، رییس کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق اصفهان ،عدم گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی توسط بانک ها برای فعالان اقتصادی را یکی از مهمترین مشکلات این بخش عنوان کرد.

وی از عدم ارایه مجوز بانک و موسسه مالی و اعتباری برای استان اصفهان انتقاد کرد و افزود: تبعیض بین استان ها در صدور مجوز بانک و موسسات مالی و اعتباری مشهود است.

سید رسول رنجبران،عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان ، در این جلسه گفت:عدم استفاده از ظرفیت های اصفهان که طی 400 سال گذشته ایجاد شده نوعی ظلم بر این استان است و باید از نیروی انسانی دانش محور و ظرفیت های موجود این استان استفاده بهینه شود.

مصطفی رناسی،رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان، نیز خواستار تساوی حقوقی فعالان اقتصادی با تامین اجتماعی و بانک ها و دارایی شد و گفت: یک فعال اقتصادی در برابر بخش های فوق هیچ ابزار حمایتی و حقوقی ندارد.

ابوالقاسم سرتیپی،عضو هیات رییسه اتاق اصفهان ، خواستار بنچ مارک شدن شرایط تولید ایران با چین شد و گفت: بخش سنگ می تواند با سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومانی تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور بگذارد.

وی خودتحریمی را بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی استان برشمرد و گفت: با وجود صدور مجوز برای توسعه شهرک صنعتی محمودآباد ، شهرداری اصفهان از این مصوبه سرپیچی می کند.

در ادامه این جلسه معاون امور اقتصادی وزارت اطلاعات به جمع بندی اظهارات صورت گرفته پرداخت .

