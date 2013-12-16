ضرورت تشکیل شورای روانپزشکان و روانشناسان در رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ترانه تقوی گفت: یکسری از بیماریها مانند افسردگی هستند که نحوه نگرش به آنها اهمیت فراوانی دارد، این بیماری شیوع فراوانی نیز دارد بنابراین زمانیکه قرار است از این بیماری در فیلمها یا سریالها نامی برده یا مصداقی از آن نشان داده شود، باید با دقت فروانی به آن پرداخت و جوانب زیادی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: متاسفانه بسیار دیده شده که فیلم سازان، این بیماری را مسخره می کنند و نگرش نادرستی نسبت به آنها دارند. این موضوع البته تنها به بیماران با اختلالات روانی مربوط نمی شود، روانپزشکان نیز جایگاهی در این فیلم ها و سریال ها ندارند.

به گفته این روانپزشک، در این برنامه ها دید مثبتی نسبت به کسانی که به روانپزشک و مشاور مراجعه می کنند، وجود ندارد. بسیار دیده شده موضوعاتی در این فیلم ها مطرح می شود که درست نیست، برای نمونه جنون را آنقدر ماجرای عجیب و غریبی نشان می دهند که تصور نادرستی در مردم ایجاد شده است. همه این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که صدا و سیما وظیفه فرهنگ سازی را به عهده دارد.

تقوی در همین راستا از صدا و سیما می خواهد تا توجه بیشتری به جایگاه روانپزشک در فیلم سازی و ساخت سریالها داشته باشد.

وی گفت: باید پیش از ساخت فیلم و سریالها نظر روانشناسان و روانپزشکان گرفته شود و با مشورت آنها به موضوعات مربوط به اختلالات روانی پرداخته شود، از این رو لازم است تا شورایی در صدا و سیما راه اندازی شود و به طور کلی در ارتباط با همه برنامه ها از نظرات این شورا که متشکل از روانپزشکان و روانشناسان است استفاده شود.

به گفته این روانپزشک، برخی از این فیلمها آسیب زا هستند از این رو به جای فرهنگ سازی، باورهای نادرست در میان مردم ایجاد می شود که به ضرر جامعه روانپزشکی کشور است.

وی در همین ارتباط به اهمیت پرداختن به این موضوعات در برنامه هایی مانند دکتر سلام شبکه آموزش اشاره کرد و گفت: این برنامه ها می توانند کمک بسیاری داشته باشند تا مردم شناخت دقیقی از بیماریهای مربوط به اختلالات روانی پیدا کنند. باید به این موضوعات بیش از گذشته توجه کرد و در برنامه های آموزشی بیشتر به آنها پرداخت.