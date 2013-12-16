  1. حوزه و دانشگاه
۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

آمار طلاق میان زوجهای دانشجو؛

مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی تا 10 دی تمدید شد

مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی تا 10 دی تمدید شد

فرایند ثبت نام ازدواج دانشجویی در سامانه نهاد رهبری در دانشگاههای کشور تا 10 دی ماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال به علت مصادف شدن ثبت‌نام ازدواج دانشجویی با ایام محرم و صفر، مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی تا 10 دی ماه در سامانه ثبت‌نام ازدواج دانشجویی به نشانی www.nahad.ir تمدید شد.

به گفته مجید قریشی - معاون سیاسی فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها 30 هزار زوج دانشجو برای سفر سه روزه به مشهد مقدس اعزام می شوند و در این سفر دوره ها و کارگاههای آموزشی برای زوجها برگزار می شود.

وی افزود: بخشی از زوجهای دانشجو که سال گذشته موفق نشدند به سفر مشهد اعزام شوند، این سفر را هدیه می گیرند.

قریشی درباره آمار طلاق میان زوجهای دانشجو، اظهار داشت: طبق آمار ثبت احوال، از میان 3000 زوج دانشجو، تنها دو درصد به مرحله طلاق رسیده اند.

کد مطلب 2196599

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