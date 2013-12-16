مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی تا 10 دی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، امسال به علت مصادف شدن ثبت‌نام ازدواج دانشجویی با ایام محرم و صفر، مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی تا 10 دی ماه در سامانه ثبت‌نام ازدواج دانشجویی به نشانی www.nahad.ir تمدید شد.

به گفته مجید قریشی - معاون سیاسی فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها 30 هزار زوج دانشجو برای سفر سه روزه به مشهد مقدس اعزام می شوند و در این سفر دوره ها و کارگاههای آموزشی برای زوجها برگزار می شود.

وی افزود: بخشی از زوجهای دانشجو که سال گذشته موفق نشدند به سفر مشهد اعزام شوند، این سفر را هدیه می گیرند.

قریشی درباره آمار طلاق میان زوجهای دانشجو، اظهار داشت: طبق آمار ثبت احوال، از میان 3000 زوج دانشجو، تنها دو درصد به مرحله طلاق رسیده اند.