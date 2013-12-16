پروژه های نیمه تمام البرز با مشارکت بخش خصوصی کامل می شود

مجید سریزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شهرستان های استان با دارا بودن بهترین پتانسیل ها در بخش های صنعتی می توانند به توسعه استان شتاب بیشتری دهند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های خوب شهرستان نظرآباد گفت: این شهرستان دارای ظرفیت های خوبی در بخش مختلف از جمله صنعت و کشاورزی است و با مدیریتی قوی باید به سمت توسعه به پیش رود که در کنار این شتاب برای توسعه فراهم سازی زیر ساخت های مورد نظر الزامی است.

سریزدی تاکید کرد: با توجه به کمبود اعتبارات در بخش های مختلف کلید گشایش اعتبارات و همچنین رسیدن به توسعه در دستان بخش سرمایه گذاری خصوصی است.

وی در ادامه افزود: با پیش بینی های کارشناسان همچنان روند اتمام پروژه های عمرانی به کندی صورت می گیرد از این رو با فراخوان از سرمایه گذاری سرمایه گذاران بخش خصوصی به صورت تهاتری و مشارکتی می توان در آینده نزدیک شاهد روند تند به اتمام رسیدن پروژه های عمرانی باشیم.

سرپرست هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز یادآور شد: با ارائه نقشه راه پیشرفت و توسعه به بخش خوصوصی می توان شاهد توسعه و آبادانی استان و شهرستان های تابعه بود.

سریزدی خاطرنشان کرد: با به پیش بردن این رویه در حوزه های مختلف می توان در سال آینده شاهد رشد روز افزون پروژه ها در سطح کلان در استان بود.

سرپرست هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به مشکلات فاضلاب شهری و فقدان تصفیه خانه در شهری مانند نظرآباد گفت: در گوشه گوشه کشور هزینه های بالایی برای احداث کانال ها و سدها پرداخت می شود، و نظرآباد با دارا بودن پتانسیل های خوب می تواند این مشکل را به خوبی پشت سر نهد.

سریزدی در پایان تاکید کرد: طرح ملی جاده نظرآباد – اشتهارد تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و اگر تا به حال به بهره برداری نرسیده است به علت مشکلاتی از قبیل وجود شهرک های صنعتی در بین راه های این شهرستان بوده است و با پیگیری های مستمر این مشکل تا پایان سال برطرف خواهد شد.