به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر نفت از افتتاح پنج فاز 12،15،16،17 و 18پارس جنوبی تا پایان سال آینده خبر داد.

عماد حسینی با بیان اینکه مسائل مربوط به پروژه های پارس جنوبی به صورت هفتگی بررسی می شود، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده با رفع مشکلات پروژه های پارس جنوبی در بخش مهندسی و فنی در سال آینده شاهد پیشرفت قابل توجهی در فازهای پارس جنوبی خواهیم بود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده پنج فاز 12،15،16،17 و 18پارس جنوبی تا پایان سال آینده افتتاح می شود، گفت: البته ممکن است این زمانبندی تغییر یابد به طوری که امکان افتتاح پروژه ها زودتر از زمان مقرر یا با دو تا سه ماه تاخیرانجام شود.

مذاکره با شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در منطقه انرژی پارس

مدیرعامل منطقه ویژه انرژی پارس با بیان این که تاکنون پیشنهادهای مختلفی از سوی برخی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در این منطقه اقتصادی مطرح شده است،گفت: هم اکنون در حال پیگیری ادامه مذاکرات با این شرکت ها هستیم.

مسعود نصوری از تهیه بسته فرصت های سرمایه گذاری در این منطقه خبر داد و گفت: در این بسته جزئیات سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله توریست صنعتی و گردشگری، احداث هتل، احداث مینی پالایشگاه ها و توسعه صنایع پایین دستی آورده شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه انرژی پارس با اشاره به این که هم اکنون به دنبال مجوزهای لازم برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در منطقه ویژه اقتصادی هستیم، گفت: بیش از ٦ ماه است که یکی از شرکت های مشاور داخلی برای تهیه بسته فرصت های سرمایه گذاری مشغول کار است.

وی ادامه داد: بسته فرصت های سرمایه گذاری با هدف تخصیص زمین و تغییر کاربری آن و همچنین دسترسی به زیرساخت های اساسی سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در مطالعات طرح جامع منطقه جانمایی شده است.

صرفه‌جویی 175 میلیارد ریالی در مجتمع پتروشیمی پارس

رئیس بهره‌برداری شرکت پتروشیمی پارس از صرفه‌جویی اقتصادی سالانه 175 میلیارد ریال در پتروشیمی پارس خبر داد.

سید حمید زارع گفت: مهندسین بسیجی و خلاق این مجموعه موفق شدند با جایگزینی پروپان به جای پروپیلن در سیکل تبرید واحد استحصال اتان، صرفه‌جویی اقتصادی قابل توجهی انجام دهند.

وی افزود: استفاده از پروپیلن در سیکل تبرید واحد استحصال اتان که بر اساس طراحی صاحب لیسانس این واحد شرکت لینده آلمان صورت پذیرفته بود، دارای معضلات و مشکلات ایمنی، زیست محیطی و اقتصادی بود که می‌توان به موارد عمده آن اشاره کرد.

رئیس بهره‌برداری شرکت پتروشیمی پارس ادامه داد: از سال 1389 بررسی جایگزینی پروپان به‌جای پروپیلن در مجتمع شروع شد و با توجه به عدم دریافت پاسخ قطعی از شرکت لینده به دلیل تشدید تحریم‌های تحمیلی، مهندسین خلاق شرکت، بررسی‌های کارشناسی را روی کمپرسور و تجهیزات مرتبط با آن شروع کردند.

بررسی مشوق های لازم برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه

مدیرعامل منطقه ویژه انرژی پارس از بررسی مشوق های لازم برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پارس خبر داد و گفت: علاوه بر مشوق هایی همچون معافیت های مالیاتی، به دنبال مشوق های بیشتری از جمله، بخشودگی در قیمت زمین و دریافت هزینه زمین پس از بهره برداری طرح های توسعه ای هستیم.

مسعود نصوری از تحویل زمین به کنسرسیوم های داخلی سرمایه گذار برای احداث مینی پالایشگاه در عسلویه خبر داد و گفت: تاکنون زمین برای احداث سه مینی پالایشگاه در این منطقه به شرکت های داخلی واگذار شده است.

نصوری با اشاره به این که کنسرسیوم های داخلی سرمایه گذار هر کدام برای خود شرکای خارجی دارند، گفت: واحدهای مینی پالایشگاهی با هدف فرآروش مایعات گازی تولید شده از مخزن مشترک پارس جنوبی و صادرات آن به خارج از کشور احداث خواهد شد.