به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه نشست مدیران روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای وابسته که روز دوشنبه در وزارت بهداشت برگزار شد، با بیان اینکه به روابط عمومیها توصیه کردهام، مسیر اصلی را که همان توجه به مشکلات مردم است را پیگیری کنند، افزود: روابط عمومی ها باید تلاش کنند از توجیه اشکالات موجود بپرهیزند و اطلاعرسانی خلاف واقع انجام ندهند.
وی ادامه داد: روابط عمومیها باید مشکلات مردم را صریح و بیپرده به گوش مسئولان برسانند و تحت تاثیر فضاهای فرعی که ممکن است خواسته یا ناخواسته ایجاد شود، قرار نگیرند. به هر حال ممکن است برخی افراد که طمع سیریناپذیر دارند با سودجویی به برخی فضاسازیها متوسل شوند و مسئولان را نیز در این دام بیندازند. به همین خاطر است که روابط عمومیها جایگاه حساسی هستند و ماموریتهای خطیری دارند و نباید در برابر این فضاسازیها شتابزده عمل کنند.
هاشمی در ارتباط با آخرین وضعیت پوشش بیمهای داروهای ناباروری، گفت: هنوز فرصت سامانیابی این امر را پیدا نکردهام. البته تصور میکنم رقابتی در اعلام خبر پوشش بیمهای داروهای ناباروری وجود داشت که باعث ایجاد ناهماهنگی هایی شد. البته رابطه خوبی میان دو وزارتخانه بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد و تلاش میکنیم حتما طی چند روز آینده این موضوع را بررسی کرده و آن را نهایی کنیم.
وی ادامه داد: اکنون که دولت موضوع بیمهای داروهای ناباروری و حمایت از زوجین نابارور را اعلام کرده، بهتر است این کار عملیاتی شود. امیدواریم در سال آینده هم این حمایت را داشته باشیم.
وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به پرسشی پیرامون سرگردانی مردم در بیمارستانهای خصوصی به علت ناکارآمدی برخی بیمههای تکمیلی، گفت: بیمهها زیر نظر ما نیستند و مستقل عمل میکنند. البته ما شکایات مردم، پزشکان و بیمارستانها را به مسئولان ذیربط منعکس کردهایم و منتظریم از طریق بیمه مرکزی، پاسخ عملی به ما بدهند تا مشکلات حل شود.
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