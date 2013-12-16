  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۷

فردا برگزار می شود؛

مناظره پارسانیا با فرید العطاس درباره علوم اجتماعی و متفکران مسلمان

مناظره پارسانیا با فرید العطاس درباره علوم اجتماعی و متفکران مسلمان

مناظره با عنوان «علوم اجتماعی و متفکران مسلمان: بازسازی یا بدیل سازی؟» با حضور حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر فریدالعطاس استاد جامعه شناسی دانشگاه بین المللی سنگاپورفردا برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی مناظره علمی با عنوان "علوم اجتماعی و متفکران مسلمان: بازسازی یا بدیل سازی؟" را با حضور حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر فریدالعطاس استاد جامعه شناسی دانشگاه بین المللی سنگاپور برگزار کند.

 همچنین در این برنامه از شماره دوم نشریه علمی- پژوهشی «نظریه اجتماعی متفکران مسلمان» رونمایی می شود.

این برنامه روز سه شنبه 26 آذرماه از ساعت 15:30 در سالن شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

دانشکده علوم اجتماعی تهران در بزرگراه جلال آل احمد زیر پل گیشا واقع است.

کد مطلب 2196631

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