مناظره پارسانیا با فرید العطاس درباره علوم اجتماعی و متفکران مسلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی مناظره علمی با عنوان "علوم اجتماعی و متفکران مسلمان: بازسازی یا بدیل سازی؟" را با حضور حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر فریدالعطاس استاد جامعه شناسی دانشگاه بین المللی سنگاپور برگزار کند.

همچنین در این برنامه از شماره دوم نشریه علمی- پژوهشی «نظریه اجتماعی متفکران مسلمان» رونمایی می شود.

این برنامه روز سه شنبه 26 آذرماه از ساعت 15:30 در سالن شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

دانشکده علوم اجتماعی تهران در بزرگراه جلال آل احمد زیر پل گیشا واقع است.