ساخت دستگاهی جدید برای کاهش سردردهای میگرنی

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستی فورمن مدیر دفتر ارزیابی دستگاه در مرکز دستگاه ها و سلامت رادیولوژیکی در سازمان غذا و داروی آمریکا اظهار داشت: سردردهای میگرنی به عنوان سردردهای دارای ضربان در یک قسمت از سر شناسایی می شود که تهوع/ استفراع و حساسیت به نور و صدا را به دنبال دارند.

یک سردرد میگرنی اگر درمان نشود بین 4 تا 72 ساعت ادامه دارد. این سردردهای ناتوان کننده حدود 10 درصد از مردم سراسر دنیا را تحت تأثیر قرار می دهند و در زنان سه برابر بیشتر از مردان است. حدود یک سوم مردم دنیا با تجربه میگرن یک حالت خاص را تجربه می کند، این حالت حس تصویری یا اختلال حرکتی است که درست پیش از حمله میگرن ایجاد می شود.

فورن طی بیانیه ای گفت: میلیونها نفر از مردم از میگرن رنج می برند و این دستگاه جدید نشان دهنده یک گزینه درمانی تازه برای برخی از بیماران میگرنی است.

این دستگاه که " Cerena TMS" نام دارد، با تجویز پزشک پس از آغاز درد مرتبط با سردردهای میگرنی مورد استفاده قرار می گیرد. بیمار باید با استفاده از هر دو دستش دستگاه را در پشت سر خود نگاه دارد و دکمه ای را برای آزاد کردن یک پالس انرژی مغناطیسی به منظور شبیه سازی قشر پس سر در مغز فشار دهد این امر می تواند درد را متوقف کرده و یا کاهش دهد.

سازمان غذا و داروی آمریکا یک آزمایش بالینی روی 201 نفر از بیمارانی انجام داد که سردردهای میگرنی آنها بین متوسط تا شدید در جریان بود، این افراد در 30 درصد میگرنهای خود دچار حالت خاصی می شوند که با یک حس تصویری و اختلال حرکتی همراه است. از افراد این تحقیق 113 نفر هنگام وجود درد میگرن با این دستگاه درمان شدند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که 38 درصد از 113 نفر که از این دستگاه استفاده کردند 2 ساعت بعد کاملا بدون درد بودند که این میزان در مقایسه با 17 درصد بیمارانی قرار می گیرد که در گروه کنترل قرار دارند. پس از 24 ساعت حدود 34 درصد از کاربران دستگاه " Cerena TMS " کاملا از درد رها شده بودند که این میزان در گروه کنترل به 10 درصد رسید.

بیمارانی که فلز در سر، گردن و یا قسمت بالای بدن خود دارند که توسط مغناطیس جذب می شود و یا دارای یک دستگاه پزشکی چون دستگاه تنظیم ضربان قلب و یا محرک عمیق مغزی دارند نمی توانند از این دستگاه استفاده کنند.