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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۴

منطقه 8 میزبان لاله ها

منطقه 8 میزبان لاله ها

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه هشت، از کاشت پیاز گل لاله در سطح میادین و بوستانهای شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی گفت: فصل زمستان مناسب‌ترین زمان برای کاشت پیازهای لاله است و بر همین اساس کاشت گل لاله در میادین، بلوارها و بوستانهای این منطقه آغاز شده است.

وی به اهمیت بهره گیری از انواع گلهای فصلی در زیبایی بصری شهر و افزایش آرامش روانی شهروندان اشاره کرد و اظهار داشت:‌ پیازهای کاشته شده در اواخر زمستان و اوایل بهار سال آینده  به مرحله گلدهی می‌رسند.

فرخی با اشاره به اجرای عملیات زراعی فضاهای سبز شهری نیز در سطح محدوده گفت: کندوکوب، کوددهی، علف‌زنی و تعویض خاک‌های آلوده از اقداماتی است که در فصل خواب گیاهان برای افزایش راندمان رشد آنان انجام می‌شود.

کد مطلب 2196635

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