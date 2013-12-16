منطقه 8 میزبان لاله ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی گفت: فصل زمستان مناسب‌ترین زمان برای کاشت پیازهای لاله است و بر همین اساس کاشت گل لاله در میادین، بلوارها و بوستانهای این منطقه آغاز شده است.

وی به اهمیت بهره گیری از انواع گلهای فصلی در زیبایی بصری شهر و افزایش آرامش روانی شهروندان اشاره کرد و اظهار داشت:‌ پیازهای کاشته شده در اواخر زمستان و اوایل بهار سال آینده به مرحله گلدهی می‌رسند.

فرخی با اشاره به اجرای عملیات زراعی فضاهای سبز شهری نیز در سطح محدوده گفت: کندوکوب، کوددهی، علف‌زنی و تعویض خاک‌های آلوده از اقداماتی است که در فصل خواب گیاهان برای افزایش راندمان رشد آنان انجام می‌شود.