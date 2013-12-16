مرکز ترک اعتیاد شفق مورد تایید وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر احمد حاجبي گفت: به موجب قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، معتادان به مواد مخدر و روان گردان كه فاقد گواهي شركت فعال در يكي از مراكز خودمعرف درمان و كاهش آسيب مجاز بوده و متجاهر به اعتياد باشند، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در اين مراكز نگهداري مي شوند و تمديد مهلت نگهداري در اين مراكز براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور توسط مقام قضايي بلامانع است.

وي افزود: همچنين با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان در مراكز خودمعرف درمان و كاهش آسيب مجاز باشد، تداوم درمان در اين مراكز بلامانع است.

قائم مقام معاون درمان در امور سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت تاكيد كرد: از آن جا كه دستگيري، پذيرش و نگهداري معتادان در اين مراكز بر اساس حكم قضايي صورت مي پذيرد، روند نگهداري آنها نيز بايد تحت نظارت مستقيم سازمان هاي تخصصي مرتبط با اين امر باشد.

وي در عين حال يادآور شد: البته وزارت بهداشت مطابق وظايف ذاتي خود بر امور بهداشتي و درماني اين دسته از بيماران نظارت عاليه خود را اعمال خواهد نمود.

حاجبي در خصوص عدم پذيرش معتادان در اين مركز درماني گفت: بر اساس چارچوبهاي قانوني، وزارت بهداشت از طريق دانشگاههاي علوم پزشكي موظف به صدور مجوز و اعتباربخشي خدمات بهداشتي، درماني ارايه شده در اينگونه مراكز شده است، اما علي رغم ارايه بازخوردها از جانب دانشگاههاي علوم پزشكي برخي مراكز اقامتي اجباري موضوع ماده 16 استانداردهاي بهداشتي، درماني مورد درخواست را هنوز احراز ننموده اند.

وي خاطرنشان كرد: به صورت خاص مركز شفق در حال حاضر مجوز از وزارت بهداشت ندارد و معيارها و پروتكلهاي درماني ابلاغي وزارت بهداشت را رعايت نمي كند.

حاجبي تأكيد كرد: صدور مجوز ‍"واحد بهداشتي درماني" اين مراكز توسط وزارت بهداشت از طريق دانشگاههاي علوم پزشكي كشور خواهد بود و طبيعتا بخش تاديبي اين مراكز بايد زير نظر سازمان تخصصي مرتبط باشد.