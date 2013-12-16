  1. استانها
  2. البرز
۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۲

کولیوند:

خط مشی آمریکا و برخی از کشورهای غربی بازخوردی از تصمیمات رژیم صهیونیستی است

خط مشی آمریکا و برخی از کشورهای غربی بازخوردی از تصمیمات رژیم صهیونیستی است

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه خط مشی برخی از کشورهای غربی و آمریکا بازخوردی از تصمیمات رژیم صهیونیستی است، خیلی دور از انتظار نبود که به توافقات ژنو پایبند نمانند.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در سال های اخیر مذاکرات زیادی ایران با 1+5 داشته است و نتیجه این مذاکرات را در این روزها همه شاهد بوده ایم ژنو شاهد توافقات بین ایران و آمریکا و غربی ها بود و ما انتظار داشتیم به این توافقات پایبند باشند و دیگر رفتارهای دشمنی طلبانه علیه ایران نداشته باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: برخی از کارشناسان امر پس توافقات بین ایران و طرفین در ژنو یادآور شدند که امیدی به اجرای تفاهمنامه میان ایران و 1+5 ندارند.

نماینده مردم کرج افزود: این مسئله در صورتی بود که برخی از رسانه ها اظهار می کردند که نباید با بدبینی به این مسائل نگریست.

کولیوند یادآور شد: دور از ذهن نبود که آمریکا باز به تحریم ها به خاطر فعالیت های هسته ای ایران پس از مذاکرات ادامه دهد و بر همگان ثابت شد که آنها بر سر توافقات نمانده اند و این باعث بی اعتمادی مردم و دولت ایران شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سران غربی و به خصوص آمریکا با رفتارهای دشمنی طلبانه مانع تحقق مفاد تفاهمنامه خواهند بود و تا زمانی که به چنین رفتارهایی ادامه دهند نمی توانند از ایران انتظاری داشته باشند.

نماینده مردم کرج در مجلس در پایان تاکید کرد: تا زمانی که منافع آمریکا و بعضی از کشورهای غربی با رژیم صهیونیست در هم آمیخته است توافقنامه به خوبی به اجرا در نخواهد آمد.

کد مطلب 2196653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها