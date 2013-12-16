خط مشی آمریکا و برخی از کشورهای غربی بازخوردی از تصمیمات رژیم صهیونیستی است

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در سال های اخیر مذاکرات زیادی ایران با 1+5 داشته است و نتیجه این مذاکرات را در این روزها همه شاهد بوده ایم ژنو شاهد توافقات بین ایران و آمریکا و غربی ها بود و ما انتظار داشتیم به این توافقات پایبند باشند و دیگر رفتارهای دشمنی طلبانه علیه ایران نداشته باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: برخی از کارشناسان امر پس توافقات بین ایران و طرفین در ژنو یادآور شدند که امیدی به اجرای تفاهمنامه میان ایران و 1+5 ندارند.

نماینده مردم کرج افزود: این مسئله در صورتی بود که برخی از رسانه ها اظهار می کردند که نباید با بدبینی به این مسائل نگریست.

کولیوند یادآور شد: دور از ذهن نبود که آمریکا باز به تحریم ها به خاطر فعالیت های هسته ای ایران پس از مذاکرات ادامه دهد و بر همگان ثابت شد که آنها بر سر توافقات نمانده اند و این باعث بی اعتمادی مردم و دولت ایران شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سران غربی و به خصوص آمریکا با رفتارهای دشمنی طلبانه مانع تحقق مفاد تفاهمنامه خواهند بود و تا زمانی که به چنین رفتارهایی ادامه دهند نمی توانند از ایران انتظاری داشته باشند.

نماینده مردم کرج در مجلس در پایان تاکید کرد: تا زمانی که منافع آمریکا و بعضی از کشورهای غربی با رژیم صهیونیست در هم آمیخته است توافقنامه به خوبی به اجرا در نخواهد آمد.