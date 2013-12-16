راه ارتباطی 46 روستای استان زنجان همچنان مسدود است

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد راه روستایی مسدود شده بر اثر برف وکولاک، 20 محور در حوزه ماهنشان و 26 نیز در سایر حوزه های استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان قرار دارند.



وی ادامه داد: بسیاری از این محورهای ارتباطی به ویژه در حوزه استحفاظی ماهنشان پس از چند بار بازگشایی مجددا بر اثر وقوع کولاک های موضعی مسدود شده اند ولی با این وجود، راهداران پرتلاش و زحمتکش این اداره کل، از هیچ کوششی برای باز نگه داشتن مسیرها دریغ نمی کنند.



خوشکام افزود: رانندگانی که قصد تردد از محورهای مواصلاتی این استان را دارند حتما باید خودروهای خود را به زنجیر چرخ، وسایل گرم کننده زمستانی مجهز کرده و از سالم بودن وسیله نقلیه خود نیز مطمئن شوند.

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان افزود: رانندگان قبل از ورود به محورهای مواصلاتی این استان جهت اطلاع از وضعیت راه ها می توانند با تلفن های 7272027- 0241 و گویای 141 تماس گرفته و یا به سایت اداره کل راه و شهرسازی این استان مراجعه کنند.



خوشکام گفت: با توجه به فصل زمستان و احتمال بارش برف و وقوع کولاک و یخبندان و لغزنده شدن سطح جاده های مواصلاتی، عوامل راهداری بطور شبانه روز آماده انجام عملیات برف روبی، نمک پاشی و تیغ زنی هستند تا در آمد و شد خودروها خللی ایجاد نشود.