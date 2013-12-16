9 کشته و 11 مجروح در تصادف رانندگی محور شوشتر – دزفول

هوشنگ محمدپور در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان کرد: در پی تصادفی که صبح امروز در محور دزفول – شوشتر در حوالی صالح شهر ( شهرک چمران ) رخ داد 9 نفر در دم جان داده اند و 11 نفر زخمی شده اند.



وی افزود: سه نفر از مصدومان حادثه حالشان بسیار وخیم گزارش شده است که به بیمارستان های اهواز منتقل شدند.



فرماندار گتوند توضیح داد: افراد اعزامی فعلا در اتاق عمل هستند و باقی مجروحان نیز به بیمارستان های دزفول و شوشتر منتقل شدند.



محمدپور با بیان جزییاتی درباره این حادثه گفت: بیشتر مسافران مینی بوس دانش آموزان دختر بودند که از صالح شهر به سمت شوشتر در حرکت بود.



وی ادامه داد: یک تریلری نیز از شوشتر به سمت دزفول حرکت می کرد که در نزدیکی صالح شهر این حادثه دلخراش رخ داده است.



فرماندار گتوند گفت: تمام عوامل انتظامی و امنیتی از گتوند، دزفول و شوشتر در همان لحظات اولیه در صحنه حاضر شدند و هم اکنون نیز در محل حضور دارند.



به گزارش خبرنگار مهر، پلیس در حال بررسی علت حادثه است و هنوز نظر قطعی در این رابطه نداده است. به گفته شاهدان عینی در محل علت این تصادف سبقت غیر مجاز مینی بوس بوده است. گفتنی است در این مکان تصادفات بسیار زیادی رخ می دهد.