خيرين بهاری 400 ميليون تومان متعهد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علي زارعي ظهر دوشنبه در شوراي آموزش و پرورش شهرستان بهار با اشاره به برگزاري همايش خيرين مدرسه ساز با حضور 500 خير مدرسه ساز، اظهار داشت: خيرين مدرسه ساز شهرستان بهار در اين همايش با حضور پرشكوه خود مبلغي معادل 400 ميليون تومان را به بخش نوسازي، احداث و تجهيز مدارس شهرستان اهدا كردند.

زارعي با اشاره به اينكه استمرار همكاري خيرين مدرسه ساز شهرستان يكي از مزيت هاي اين مجمع است، ادامه داد: ياري رساني هاي خيرين در شهرستان بهار تنها به برگزاري همايش سالانه محدود نمي شود بلكه در تمامي طول سال استمرار دارد كه اين يكي از پتانسيل هاي خوب شهرستان است تا جایي كه عملكرد، اين مجمع را در بين ساير شهرستان هاي استان همدان ممتاز کرده است.

همايش خيرين مدرسه ساز در مناطق محروم شهرستان بهار نيز برگزار مي شود

وي با بيان اينكه برگزاري همايش خيرين مدرسه ساز به منظور جذب، اعتماد سازي و تشويق بيشتر خيرين براي مشاركت هاي آنها است، اذعان داشت: مجموعه آموزش و پرورش براي گسترش فضاهاي آموزشي در سراسر شهرستان به ويژه مناطق روستايي محروم قصد برگزاري اين قبيل همايش ها را در ساير نقاط شهرستان دارد تا در مناطق ديگر هم با استفاده از مشاركت هاي مردمي بتوان به محروميت زدايي در حوزه آموزشي پرداخت.

زارعي با اشاره به اينكه اعتبارات دولتي پاسخگوي نياز آموزش و پرورش نيست، عنوان داشت: مجموعه آموزش و پرورش براي رفع كمبود هاي آموزشي در سراسر شهرستان بهار نياز به كمك ها و مشاركت هاي مردمي دارد لذا مسئولان ذيربط براي شناسايي و جلب كمك هاي افراد خير در مناطق مختلف شهرستان بايد تلاش خود را به كار گيرند.

وي همچنين خبر از اجراي طرح دادرس در سطح مدارس شهرستان خبر داده و گفت: جمعيت هلال احمر شهرستان با همكاري آموزش و پرورش اقدام به آموزش مقابله با حوادث غير مترقبه برخي از مربيان مدارس در قالب طرح دادرس نموده است تا از اين طريق نيز دانش آموزان هم تحت آموزش هاي لازم به منظور كسب مهارت در زمان وقوع حوادث طبيعي مثل زلزله، قرار بگيرند.

12 هزار دانش آموز در شهرستان بهار مشغول به تحصيل هستند

معاون آموزشي آموزش و پرورش شهرستان بهار نيز در اين شورا عنوان داشت: 12 هزار و 128 دانش آموز در شهرستان مشغول به تحصيل هستند.

محمد روحي نيا با بيان اينكه 825 نفر در مقطع پيش دبستاني كه از سوي بخش خصوصي اداره مي شود، ادامه داد: چهار هزار و 659 نفر در مقاطع متوسطه هستند كه از اين تعداد هزار و 807 نفر در متوسطه اول و دو هزار و 852 نفر نيز در دوم متوسطه مشغول به تحصيل هستند.

روحي نيا افزود: هزار و 30 دانش آموز نيز در رشته هاي فني حرفه اي و كار و دانش در قالب 13 آموزشگاه در شهرستان مشغول به تحصيل هستند.

وي با اشاره به اينكه هزار و 823 دانش آموز در رشته هاي نظري درشهرستان بهار مشغول به تحصيل هستند، اذعان داشت: دانش آموزان رشته هاي نظري در سه رشته رياضي فيزيك، علوم انساني و علوم تجربي در مدارس عادي دولتي، غيرانتفاعي و شبانه روزي غير دولتي در حال تحصيل هستند.

معاون آموزشي آموزش و پرورش شهرستان بهار با بيان اين مطلب كه مجموعه آموزش و پرورش در راستاي عمل به برنامه هاي چشم انداز بيست ساله در سوق دادن دانش آموزان به سمت رشته هاي فني حرفه اي در تلاش است، اعلام داشت: مجموعه آموزش و پرورش شهرستان بهار با پيشرفت قابل توجه خود تا كنون موفق به سوق دادن 70 درصد از دانش آموزان شهرستان به سمت رشته هاي فني حرفه اي شده است به طوري كه داراي يك رشد 35 درصدي در سال تحصيلي 89-90، رشد 44 درصدي در سالتحصيلي 90-91 و رشد 55 درصدي در سالتحصيلي جاري اين موفقيت را كسب كرده است.

رشد 16 درصدي شركت دانش آموزان شهرستان بهار در كنكور سراسري

وي همچنين با اشاره به رشد شركت دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهرستان بهار در آزمون كنكور سراسري نيز عنوان داشت: شركت دانش آموزان شهرستان در كنكور سراسري شامل 43 درصد در سال 90، 45 درصد در سال 91 و 52 درصد كه رشد 14 درصدي را به همراه داشته است، مي باشد.

روحي نيا افزود: رشد 16 و 43 دهم درصدي شركت دانش آموزان شهرستان در كنكور سراسري گوياي سيرصعودي قبولي نسل جوان اين شهرستان در دانشگاه ها است.