کمبود شعب بانک مسکن در قم/ بانک در پرداخت تسهیلات دچار مشکل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی که در بیت پدری علی لاریجانی در قم برگزار شد با اشاره به اینکه بانک مسکن در قم دارای 13 شعبه است عنوان کرد: این در حالی است که حجم سنگینی از تسهیلات پرداختی مسکن مهر توسط این بانک انجام شده است.

مدیر امور شعب بانک مسکن استان قم ادامه داد: تعداد شعب بانک مسکن در قم با توجه به جمعیت و قرار گرفتن این استان به عنوان یک کلانشهر بسیار کم است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم به ازای هر 50 هزار نفر یک شعبه بانک مسکن داشته باشیم در حال حاضر نزدیک به 25 شعبه بانک مسکن باید در قم وجود داشته باشد.

محسنی ادامه داد: در حال حاضر نیازمند 10 شعبه در شهر قم و پنج شعبه در بخش‌های استان هستیم.

وی در ادامه به کمبودهای مالی در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: با توجه به این مشکل در حال حاضر تعدادی پرونده پذیرفته شده وجود دارد که نتوانستیم تسهیلات آنان را پرداخت کنیم.

وی بحث پرداخت اقساط و معوقات را از دیگر مشکلات عنوان و بیان کرد: کاهش زمان بازپرداخت وام‌ها موجب افزایش معوقات خواهد شد.