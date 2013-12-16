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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

جهان افروز:

همایش "انقلاب اسلامی، سبک زندگی و منزلت زن" در لرستان برگزار می شود

همایش "انقلاب اسلامی، سبک زندگی و منزلت زن" در لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور بانوان استانداری لرستان از برگزاری همایش انقلاب اسلامی، سبک زندگی و منزلت زن در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح انگیز جهان افروز ظهر دوشنبه در حاشیه کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش انقلاب اسلامی، سبک زندگی و منزلت زن، همزمان با دهه فجر سالجاری، 21 بهمن ماه در لرستان برگزار می شود.

مدیر کل امور بانوان استانداری لرستان با بیان اینکه این همایش به صورت استانی برگزار می شود افزود: این همایش با حضور زنان شاغل در دستگاههای اجرایی استان برگزار می شود.

جهان افروز همچنین با اشاره به ارائه روز شمار برنامه های دفتر امور بانوان استانداری لرستان به همه فرمانداریهای استان عنوان کرد: این روز شمار به کارشناسان زن فرمانداریها ارائه و آنها مسئول ستاد بانوان دهه فجر خواهند بود.

وی همچنین دیدار با خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران را یکی دیگر از برنامه های در نظر گرفته شده در دهه فجر سالجاری عنوان کرد و گفت: همچنین برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب و توانمندیهای بانوان یکی دیگر از این برنامه ها خواهد بود.

مدیر کل امور بانوان استانداری لرستان تجلیل از زنان فرهیخته استان، دیدار بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و ائمه جمعه در شهرستانها، بازدید از طرح های اشتغالزا بانوان و برگزاری راهپیمایی و کوهپیمایی بانوان نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

کد مطلب 2196692

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