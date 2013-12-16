6 گونه گیاه شورپسند در استان سمنان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حسنی صبح دوشنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفته پژوهش در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان با اشاره به اینکه گونه های گیاهی شورپسند شناسایی شده در استان سمنان که توسط محققان مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام این استان شناسایی شده اند در مناطق کویری با شرایط نامطلوب توان استقرار دارند افزود: همچنین گونه علوفه ای سکال در اراضی کم بازده دارای عملکرد بالایی است.

وی با بیان اینکه سرانه پژوهشی از میانگین کشوری بالاتر است، تصریح کرد: محققان این استان دو برابر محققان کشور به امر تحقیق و پژوهش می پردازند.

رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان سرانه پژوهشی هر محقق در این مرکز را چهار طرح ذکر کرد و افزود: در حالیکه این سرانه در کشور 2.2 طرح است و محققان این مرکز دو برابر محققان کشور به امر تحقیق و پژوهش اشتغال دارند.

وی از فعالیت 16 محقق در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان خبر داد و افزود: این پژوهشگران سالانه چهار طرح تحقیقاتی اجرا می کند.

رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان با اشاره به احداث کلکسیون انواع زرشک، تولید قارچ از اسانس گیاه آویشن و ایجاد کلکسیون انواع گیاهان دارویی اظهار داشت: اجرای این پروژه های تحقیقاتی همراه با یک پروژه دیگر با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال انجام است.

حسنی در خصوص کلکسیون زرشک اظهار داشت: این کلکسیون پس از بیرجند دومین کلکسیون زرشک کشور است که در قالب آن انواع زرشک موجود در استان جمع آوری و بر روی ارقام و گونه های مختلف تحقیق و پژوهش می شود.

وی گفت: در کلکسیون گیاهان داروئی نیز حداقل 30 نوع گیاه داروئی از جمله آویشن، وشق، باریجه و ... جمع آوری و بر روی آنها مراحل تحقیقاتی انجام می شود.

رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان محور فعالیت های این مرکز را انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی و بر مبنای مشتری مداری بیان کرد و گفت: در یک سال اخیر 77 طرح تحقیقاتی در این مرکز انجام شده است.

حسنی با بیان اینکه 70 درصد از این طرح ها خاص استانی و 30 درصد ملی است و برای اجرای آنها بیش از یک میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: در سالجاری 14 طرح قابلیت تجاری شدن یافته است و از جمله این طرح ها به طرح کاشت گیاه در مناطق بیابانی با کمترین نیاز آبی را می توان بیان کرد.

وی گفت: در این روش با استفاده از مالچ در اطراف گیاه، میزان ماندگاری آب را افزایش داده و نیاز آبی گیاه کاهش می یابد.

رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان وسعت ایستگاه های این مرکز را چهار هزار و 65 هکتار عنوان کرد.

حسنی گفت: در حال حاضر پنج ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی سمنان، تحقیقات مدیریت مرتع و دام جاشلوبار، تحقیقات بیابان گرمسار، تحقیقات پخش سیلاب در آبخوان قوشه دامغان و تحقیقات پخش سیلاب در آبخوان بیارجمند با وسعت چها ر هزار و 65 هکتار در استان سمنان مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به گرایش های تحقیقاتی این ایستگاه ها اظهار داشت: گرایش منابع طبیعی و گیاهان دارویی، دام و مرتع، آبخیز داری، بیابان زدایی، اقتصادی و اجتماعی از گرایش های تحقیقاتی این ایستگاه ها است.

رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان، مهار سیلاب ها و کاهش خسارات وسیع سیل، تبدیل اراضی بایر به مراتع مشجر و اراضی بارور کشاورزی، بهینه سازی محیط زیست، توسعه پایدار کشاورزی و منابع تجدید شونده، تقویت پوشش گیاهی و افزایش تولید عرصه، اشتغال زایی و افزایش درآمد و رونق اقتصادی را از مهمترین اهداف ایستگاه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان عنوان کرد.

وی در خاتمه گفت: در هفته پژوهش سه طرح عمرانی تحقیقاتی با هزینه 500 میلیون ریال در این مرکز به بهره برداری می رسد.