  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۶

حسنی:

6 گونه گیاه شورپسند در استان سمنان شناسایی شد

6 گونه گیاه شورپسند در استان سمنان شناسایی شد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان از شناسایی پنج تا شش گونه شورپسند در حاشیه کویر این استان خبر داد و گفت: این گونه ها به حداقل آب نیاز دارند و در مناطق کویری مقاوم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حسنی صبح دوشنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفته پژوهش در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان با اشاره به اینکه گونه های گیاهی شورپسند شناسایی شده در استان سمنان که توسط محققان مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام این استان شناسایی شده اند در مناطق کویری با شرایط نامطلوب توان استقرار دارند افزود:  همچنین گونه علوفه ای سکال در اراضی کم بازده دارای عملکرد بالایی است.

وی با بیان اینکه سرانه پژوهشی از میانگین کشوری بالاتر است، تصریح کرد: محققان این استان دو برابر محققان کشور به امر تحقیق و پژوهش می پردازند.

رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان سرانه پژوهشی هر محقق در این مرکز را چهار طرح ذکر کرد و افزود: در حالیکه این سرانه در کشور 2.2 طرح است و محققان این مرکز دو برابر محققان کشور به امر تحقیق و پژوهش اشتغال دارند.

وی از فعالیت 16 محقق در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان خبر داد و افزود: این  پژوهشگران سالانه چهار طرح تحقیقاتی اجرا می کند.

رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان با اشاره به احداث کلکسیون انواع زرشک، تولید قارچ از اسانس گیاه آویشن و ایجاد کلکسیون انواع گیاهان دارویی اظهار داشت: اجرای این پروژه های تحقیقاتی همراه با یک پروژه دیگر با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال انجام است.

حسنی در خصوص کلکسیون زرشک اظهار داشت: این کلکسیون پس از بیرجند دومین کلکسیون زرشک کشور است که در قالب آن انواع زرشک موجود در استان جمع آوری و بر روی ارقام و گونه های مختلف تحقیق و پژوهش می شود.

وی گفت: در کلکسیون گیاهان داروئی نیز حداقل 30 نوع گیاه داروئی از جمله آویشن، وشق، باریجه و ... جمع آوری و بر روی آنها مراحل تحقیقاتی انجام می شود.

رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان محور فعالیت های این مرکز را انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی و بر مبنای مشتری مداری بیان کرد و گفت: در یک سال اخیر 77 طرح تحقیقاتی در این مرکز انجام شده است.

حسنی با بیان اینکه 70 درصد از این طرح ها خاص استانی و 30 درصد ملی است و برای اجرای آنها بیش از یک میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: در سالجاری 14 طرح قابلیت تجاری شدن یافته است و از جمله این طرح ها به طرح کاشت گیاه در مناطق بیابانی با کمترین نیاز آبی را می توان بیان کرد.

وی گفت: در این روش با استفاده از مالچ در اطراف گیاه، میزان ماندگاری آب را افزایش داده و نیاز آبی گیاه کاهش می یابد.

رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان وسعت ایستگاه های این مرکز را چهار هزار و 65 هکتار عنوان کرد.

حسنی گفت: در حال حاضر پنج ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی سمنان، تحقیقات مدیریت مرتع و دام جاشلوبار، تحقیقات بیابان گرمسار، تحقیقات پخش سیلاب در آبخوان قوشه دامغان و تحقیقات پخش سیلاب در آبخوان بیارجمند با وسعت چها ر هزار و 65 هکتار در استان سمنان مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به گرایش های تحقیقاتی این ایستگاه ها اظهار داشت: گرایش منابع طبیعی و گیاهان دارویی، دام و مرتع، آبخیز داری، بیابان زدایی، اقتصادی و اجتماعی از گرایش های تحقیقاتی این ایستگاه ها است.

رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان، مهار سیلاب ها و کاهش خسارات وسیع سیل، تبدیل اراضی بایر به مراتع مشجر و اراضی بارور کشاورزی، بهینه سازی محیط زیست، توسعه پایدار کشاورزی و منابع تجدید شونده، تقویت پوشش گیاهی و افزایش تولید عرصه، اشتغال زایی و افزایش درآمد و رونق اقتصادی را از مهمترین اهداف ایستگاه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان عنوان کرد.

وی در خاتمه گفت: در هفته پژوهش سه طرح عمرانی تحقیقاتی با هزینه 500 میلیون ریال در این مرکز به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 2196693

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها