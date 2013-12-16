مدیریت در کشور باید مهندسی باشد/ دستگاه دیپلماسی ارزان فروشی نکند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح ظهر دوشنبه در یادواره شهدای جامعه مهندسین مازندران در نوشهر با اشاره به نقش شهدا در انقلاب گفت: شهدا قدرت و ذخیره الهی انقلاب هستند و همواره نوشونده و ابدی و زاینده اند.

وی با بیان آنکه در این شرایط بیشتر به شهدا نیاز داریم اظهار داشت: شهدا با خدا معامله کردند و این ذخیره گاه الهی فراتر از همه ذخیره های ارزی و بمب های هسته ای و دیگر ابزارهای قدرت مادی نقش محوری در اشاعه انقلاب اسلامی ما داشته و دارند.

وی خاطرنشان کرد: یاد شهدا مصداق واضح ذکر خداست و ذکر شهیدان باعث می شود تا ما از خواب غفلت بیدار شویم و مسیرمان را گم نکنیم و قدرت هر شهید به عنوان یک آفرینش در مکتب الهی تمام نشدنی است.

مدیریت در کشور مهندسی باشد نه هیئتی

وزیر نیرو در دولت احمدی نژاد در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به شرایط مدیریت کشور عنوان داشت: کشور به روحیه مدیریت مهندسی نیاز دارد و نمی توان بصورت هیئتی اداره کرد.

فتاح با بیان آنکه مدیریت در کشور باید از مسیر عقلانیت و منطق صورت بگیرد خطاب به تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: مذاکره کنندگان مراقب باشند که نماینده شهدا هستند و در برابر لبخندهای جان کری ذکر شهدا و امام را زمزمه کنند.

دستگاه دیپلماسی ارزان فروشی نکند

رئیس بنیاد تعاون سپاه افزود: خطوط قرمز ما در مذاکرات عزت انقلاب است و نباید این عزت و اقتدار انقلاب براحتی ارزان فروشی شود.

وی تاکید کرد: ما در آستانه چیدن میوه مقاومت مان در شرایط تحریم ها هستیم و نباید کسی در این خصوص شانه خالی کند و عزت فروشی کند.

وی با اشاره به خوش بین نبودن رهبری نسبت به قول های غربی ها افزود: طرف های مقابل مذاکره کننده بویی از اخلاق نبرده اند و از سوی دیگر استاد برهم زدن و نارو زدن هستند و نیازمند آن است تا تیم مذاکره کننده کشور ما مراقبت داشته باشند و با چشم یک امتحان به این مذاکرات بنگرند.

فتاح با تاکید بر حرف شنوی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص مذاکره و نرمش قهرمانانه اضافه کرد: در طول تاریخ بارها ثابت شده که عده ای حرف مولا را گوش ندادند و امروز هم اگر به حرف مولایمان گوش ندهند تاریخ دوباره تکرار خواهد شد.

انتقاد فتاح از ضرغامی

رئیس بنیاد تعاون سپاه در بخش دیگر با انتقاد از پرداخت صدا و سیما به مساله جنگ و دفاع مقدس عنوان داشت: ما این انتقاد را بارها به آقای ضرغامی و صدا و سیما عنوان کردیم که فیلم هایی در خصوص دفاع مقدس ساخته نشود که براحتی شهدای ما همانند برگ های خزان در برابر گلوله دشمن ریخته می شوند.

وی خاطرنشان کرد: ما در جنگ بر اساس یک مدل مهندسی و حساب و کتاب و با ساخت تونل و سنگر و پل های مهندسی به نبرد پرداختیم و اینطور نبود که در فیلم ها به نمایش داده می شود.

وی با اشاره به نقش پر رنگ شهدا در سالهای دفاع مقدس و پس از جنگ خاطرنشان کرد: همیشه این مکتب شهدا که برگرفته از مکتب عاشوراست جوشش حیات دارد و همواره راه شهدا ادامه دارد.

در یادواره شهدای جامعه مهندسین مازندران که ظهر امروز در نوشهر برگزار شده بود از 80 خانواده شهدای جامعه مهندسی با لوح سپاس قدردانی شد.